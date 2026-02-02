Börse heute unter Druck – Wirtschaftskalender mit wichtigen Terminen

Das Wichtigste in Kürze Deutlicher Wochenstart im Minus

Rohstoffe unter Druck

Aktienmärkte schwach

USD als sicherer Hafen

Börse heute: Die Märkte starten mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Nahezu alle wichtigen Anlageklassen stehen unter Druck. Edelmetalle wie Gold und Silber verzeichnen ebenso Abgaben wie Erdgas (NATGAS) und WTI-Rohöl. Auch die internationalen Aktienmärkte zeigen sich schwach. Auf dem Devisenmarkt profitieren defensive Währungen von der erhöhten Unsicherheit. Besonders der US-Dollar (USD) zählt heute zu den stärksten Währungen und wird von Investoren als sicherer Hafen gesucht. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf mehrere wichtige Konjunktur- und Ereignistermine aus dem Wirtschaftskalender. Dazu zählen die deutschen Einzelhandelsumsätze für Dezember, die finalen globalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Januar sowie der US ISM Manufacturing PMI. Zusätzlich stehen Reden von Notenbankvertretern im Fokus, darunter Breeden von der Bank of England (BoE) und Bostic von der US-Notenbank (Fed). Weitere Impulse könnten von der Ankündigung des US-Plans zur Refinanzierung der Staatsschulden sowie von den Quartalszahlen von Palantir und NXP Semiconductors ausgehen. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmenskalender für die gesamte Woche. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

