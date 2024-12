Wirtschaftskalender: Fokus diese Woche auf Arbeitsmarktdaten aus den USA 📄

In dieser Woche werden die wichtigsten makroökonomischen Berichte, die die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen, die US-Arbeitsmarktberichte sein. Am Mittwoch wird der ADP-Bericht veröffentlicht und am Freitag der NFP (Non-Farm Payrolls). Darüber hinaus werden heute die PMI-Berichte für das verarbeitende Gewerbe aus den USA, den Ländern der Eurozone und Kanada veröffentlicht. Die Erwartungen der Analysten für die PMI-Berichte deuten auf niedrigere Werte in den Ländern der Eurozone hin, wobei erwartet wird, dass die Berichte deutlich unter der 50-Punkte-Schwelle bleiben werden. Umgekehrt wird erwartet, dass die PMI- und ISM-Werte aus den USA im Vergleich zum Vormonat (Oktober) eine Verbesserung zeigen werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Arbeitsmarktveröffentlichungen am Mittwoch und Freitag werden vom Markt genau beobachtet werden, da dies die letzten Berichte vor der nächsten FOMC-Entscheidung Mitte Dezember sein werden. Die Erwartungen deuten auf eine Verbesserung der Beschäftigungslage im Vergleich zu den Oktober-Werten hin, insbesondere im Fall des NFP. Die Beschäftigungsveränderung wird voraussichtlich auf 195.000 steigen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den 12.000 des Vormonats darstellt. Allerdings wurde die niedrige Zahl im Vormonat Berichten zufolge durch einmalige Faktoren wie Hurrikane beeinflusst. Detaillierter Wochenkalender: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 02. Dezember, Montag: Ganztägig – PMI-Daten für die Industrie (große Weltwirtschaften)

01:30 Uhr - Australien, Einzelhandelsumsätze für November

02:45 Uhr - China, Caixin-PMI-Daten für die Industrie für November

16:00 Uhr - USA, ISM-PMI-Daten für die Industrie für November 03. Dezember, Dienstag: 08:30 Uhr - Schweiz, VPI-Daten für November

16:00 Uhr - USA, JOLTS-Daten für Oktober

22:40 Uhr - USA, API-Rohölbestandsumfragedaten 4. Dezember, Mittwoch: den ganzen Tag - PMI-Daten für Dienstleistungen (große Weltwirtschaften)

01:30 Uhr - Australien, BIP-Daten für das 3. Quartal

11:00 Uhr - Eurozone, PPI-Daten fĂĽr November

14:00 Uhr - Eurozone, Lagarde-Rede

14:15 Uhr - USA, ADP-Daten fĂĽr November

16:00 Uhr - USA, ISM-Daten für Dienstleistungen für November

16:00 Uhr - USA, Aufträge für langlebige Güter für Oktober

16:30 Uhr - DOE-Bericht über die Ölvorräte

19:45 Uhr - USA, Rede von Powell 05. Dezember, Donnerstag: 08:00 Uhr - Deutschland, Fabrikbestellungen für Oktober

11:00 Uhr - Eurozone, Einzelhandelsumsätze für Oktober

23:30 Uhr - USA, Challenger-Bericht für November

14:30 Uhr - USA, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung

16:30 Uhr GMT - USA, Änderung der Erdgasvorräte 06. Dezember, Freitag: Ganztägig - Reden der Fed-Banker

08:00 Uhr Deutschland, Industrieproduktion für Oktober

11:00 Uhr - Eurozone, BIP-Bericht für Q3

14:30 Uhr - USA, NFP-Daten für November

14:30 Uhr - Kanada, Arbeitsmarktdaten für November

16:00 Uhr - USA, UoM-Daten für Dezember

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.