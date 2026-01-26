Das Wichtigste in Kürze Börse heute: Europas Indizes starten mit moderaten Gewinnen (DAX, Euro Stoxx 50, WIG20 leicht im Plus), aber der Handelsauftakt kann volatil sein.

Europas Indizes starten mit moderaten Gewinnen (DAX, Euro Stoxx 50, WIG20 leicht im Plus), aber der Handelsauftakt kann volatil sein. Wirtschaftskalender: Wenige marktbewegende Daten – im Fokus stehen IFO (Deutschland) , Einzelhandelsumsätze (Polen) und später US-Durable Goods Orders .

Wenige marktbewegende Daten – im Fokus stehen , und später . Markttreiber: Wahrscheinlich dominieren Rebalancing-Effekte, Unternehmensmeldungen und geopolitische Entwicklungen den Handel.

Börse heute startet Europa mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Zum Wochenauftakt zeigen sich die wichtigsten Indizes moderat im Plus – allerdings gilt besonders in den ersten Handelsminuten erhöhte Vorsicht, da die Volatilität zum Start häufig überdurchschnittlich hoch ist und sich ein klarer Trend oft erst im weiteren Verlauf herausbildet. Aktuell notiert der DAX im Kassamarkt bei +0,11 %, der Euro Stoxx 50 liegt bei +0,12 %, und der polnische WIG20 gewinnt +0,14 %. Ein Blick in den Wirtschaftskalender zeigt: Die heutige Sitzung bringt nur wenige Konjunkturdaten, die die Marktstimmung nachhaltig drehen könnten. Größere Impulse werden eher in den kommenden Tagen erwartet. Dennoch stehen heute wichtige Veröffentlichungen auf der Agenda: In Deutschland werden die IFO-Geschäftsklima-Daten veröffentlicht, während in Polen ein Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen folgt. Später, kurz vor dem Start der Wall Street, rücken zudem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA in den Fokus. Für die Börse heute dürften damit vor allem technische Faktoren wie wöchentliche Rebalancings, mögliche Unternehmensmeldungen sowie kurzfristige geopolitische Entwicklungen die Richtung vorgeben. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Der heutige Wirtschaftskalender. Quelle: XTB Ergebniskalender für diese Woche. Quelle: XTB HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

