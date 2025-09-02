SEO-optimierter Artikel Börse heute: Wichtige Impulse aus dem Wirtschaftskalender Der Wirtschaftskalender startet in den September mit einer Reihe entscheidender Daten, die die Börse heute stark bewegen könnten. Während die geopolitischen Schlagzeilen von den Handelsstreitigkeiten und einem Bundesgerichtsurteil rund um Donald Trumps Zölle geprägt sind, richten Anleger ihren Blick vor allem auf die heutigen Konjunkturdaten. Die anhaltende Unsicherheit könnte Unternehmen dazu bewegen, Investitionen zurückzustellen, bis Klarheit über die politische Lage herrscht. Europa: Inflation im Fokus In Europa rückt die Inflationsrate im Euroraum in den Mittelpunkt. Erwartet wird, dass die Zahlen die Entscheidung der EZB untermauern, geldpolitische Lockerungen zu pausieren. Damit dürfte die Volatilität in den europäischen Aktienindizes und beim EUR/USD zunehmen. Zudem sprechen Vertreter der EZB heute, was weitere Impulse liefern könnte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen USA: Industrie und Arbeitsmarkt im Blick In den USA stehen die ISM- und PMI-Daten im Zentrum. Besonders wichtig ist der Beschäftigungsindex, da er den Ton für die kommenden Arbeitsmarktdaten vorgibt. Auch die Rede von Donald Trump, mögliche Aussagen zu Ukraine oder Sanktionen gegen russisches Öl sowie die Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Industrieproduktion sorgen für Spannung an der Börse heute. Hinzu kommen die aktuellen Zahlen zum Automobilabsatz und zu den Bauausgaben. Rohstoffe und Anleihen Der Ölmarkt reagiert traditionell sensibel auf politische Statements, weshalb Investoren auch hier mit Schwankungen rechnen müssen. Zusätzlich richtet sich das Augenmerk auf die Versteigerung von US-Staatsanleihen, die Hinweise auf die Nachfrage nach sicheren Häfen liefern könnte. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 2. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr – Spanien: Arbeitsmarktdaten August

Veränderung Arbeitslosenrate: Prognose 14,2K; vorher -1,4K

11:00 Uhr – Eurozone: Inflationsdaten August HICP ohne Energie & Lebensmittel: vorher -0,1% im Monatsvergleich; 2,4% im Jahresvergleich Gesamt-VPI: Prognose 2,1% im Jahresvergleich; vorher 2,0% im Jahresvergleich Kerninflation: Prognose 2,2% im Jahresvergleich; vorher 2,3% im Jahresvergleich

13:30 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Mitglied Elderson

15:45 Uhr – USA: PMI August (Prognose 53,3; vorher 49,8)

16:00 Uhr – USA: ISM-Daten August ISM Manufacturing Index: Prognose 49,0; vorher 48,0 Neue Aufträge: vorher 47,1 Beschäftigung: vorher 43,4

16:00 Uhr – USA: Bauausgaben (Prognose -0,1% m/m; vorher -0,4% im Monatsvergleich)

16:00 Uhr – Deutschland: Rede von Bundesbankpräsident Nagel

16:00 Uhr – USA: Pkw-Absatz (vorher 16,40 Mio.)

19:00 Uhr – USA: BIP-Nowcast (Q3 Prognose 3,5%)

19:00 Uhr – USA: Auktion 52-monatiger T-Bills

20:00 Uhr – USA: Rede von Präsident Donald Trump

