Wirtschaftskalender heute: VPI, DAX & Börse heute im Fokus

Die Börse heute steht weiter unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Berichte über US-Angriffe auf Ziele im Iran haben den Brent-Ölpreis zeitweise über die Marke von 90 US-Dollar je Barrel steigen lassen. Gleichzeitig belastet die anhaltende Korrektur im US-Technologiesektor die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten, während der US-Dollar von der erhöhten Unsicherheit profitiert. Im heutigen Wirtschaftskalender richten Anleger ihren Blick vor allem auf die deutschen Erzeugerpreise sowie wichtige Konjunkturdaten aus Polen. Am Nachmittag folgt mit dem kanadischen Verbraucherpreisindex das Highlight des Tages. Die Veröffentlichungen könnten insbesondere beim kanadischen Dollar, am DAX sowie an den Anleihemärkten für erhöhte Volatilität sorgen. Wichtige Ereignisse aus dem Asien-Handelstag Die People's Bank of China hat den 1-jährigen und 5-jährigen Loan Prime Rate wie erwartet unverändert bei 3,00% beziehungsweise 3,50% belassen.

Neuseelands Handelsbilanz lag im Juni bei 23 Mio. NZD und damit deutlich unter den erwarteten 250 Mio. NZD.

In Japan blieb der Handel aufgrund des Feiertags Marine Day geschlossen. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr - Deutschland - Erzeugerpreisindex im Monatsvergleich (Juni)

Konsens: 0,3% | Vorher: -0,2% 08:00 Uhr - Deutschland - Erzeugerpreisindex im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: 2,2% | Vorher: 1,9% 09:30 Uhr - Polen - Industrieproduktion im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: 4,1% | Vorher: 7,2% 09:30 Uhr - Polen - Erzeugerpreisindex im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: 2,4% | Vorher: 1,6% 09:30 Uhr - Polen - Bauproduktion im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: 3,9% | Vorher: 5,0% 09:30 Uhr - Polen - Durchschnittlicher Bruttolohn im Unternehmenssektor im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: 5,8% | Vorher: 5,6% 09:30 Uhr - Polen - Beschäftigung im Unternehmenssektor im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: -0,9% | Vorher: -0,9% 14:30 Uhr - Kanada - Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich (Juni)

Konsens: 1,0% | Vorher: -0,2% 14:30 Uhr - Kanada - Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich (Juni)

Konsens: 3,2% | Vorher: 2,9% 16:00 Uhr - USA - Conference Board Frühindikator (Juni)

Konsens: 0,1% | Vorher: -0,1% Quartalszahlen heute Vor Börsenöffnung Ryanair Holdings Nach Börsenschluss Crown Holdings

Steel Dynamics

Zions Bancorporation

W.R. Berkley Börse heute: Diese drei Märkte sollten Anleger beobachten USD/CAD Der kanadische Verbraucherpreisindex dürfte der wichtigste Impulsgeber für den Kanadischen Dollar sein. Abweichungen von den Erwartungen könnten die Zinserwartungen für die Bank of Canada deutlich verändern. DAX Die deutschen Erzeugerpreisdaten sowie weitere europäische Konjunkturindikatoren könnten heute die Richtung am DAX vorgeben und die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten beeinflussen. Brent-Öl Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgen weiterhin für eine hohe Risikoprämie am Ölmarkt. Entsprechend dürfte die Volatilität bei Brent hoch bleiben. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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