Wirtschaftskalender: ISM-Daten aus den USA und die Zinsentscheidung der BoC!

Australiens BIP übertrifft die Erwartungen auf Jahresbasis

U.S.-Handelsbilanzdaten für Juni

U.S. ISM-Dienstleistungsindex

Zinssatzentscheidungen in Kanada und Polen Der heutige makroökonomische Kalender ist mit mehreren wichtigen Ereignissen gefüllt. Bislang haben wir bereits die australischen BIP-Daten für das zweite Quartal dieses Jahres erhalten. Die Daten bestätigten eine starke Wirtschaft und eine anhaltende Exportnachfrage sowohl für Produkte als auch für Dienstleistungen, die die australische Wirtschaft antreibt. Trotz 12 Zinserhöhungen zeigt sich die Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig und wächst. In der zweiten Tageshälfte werden wir mehrere US-Makrodaten erhalten. Zunächst wird die Handelsbilanz für Juni veröffentlicht. Es wird ein Defizit von -68 Milliarden Dollar erwartet. Danach wird der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Von besonderer Bedeutung werden die Teilindizes für Beschäftigung, Preise und Geschäftstätigkeit sein. Die letzten Messwerte zeigten durchweg solide Daten von weit über 50 Punkten; es wird jedoch erwartet, dass die nicht-verarbeitenden Sektoren langsam beginnen werden, den schwächeren Daten aus der Industrie zu folgen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In Kanada und Polen werden Entscheidungen über die Zinssätze veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Bank of Canada (BoC) den Leitzins bei 5,00% belässt - dem höchsten Stand seit der ersten Jahreshälfte 2001, nachdem sie ihn im Juni und Juli um 25 Basispunkte angehoben hatte. In Polen erwartet der Konsens eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 6,50% - die erste in diesem Jahr nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus. Laut einer Bloomberg-Umfrage erwarten 21 der 36 befragten Wirtschaftsexperten eine Senkung und 15 eine Beibehaltung der Zinssätze. Detaillierter Handelskalender für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit: 14:30 Uhr, USA - Handelsbilanz für Juni: Erwartetes Defizit von -68 Mrd. $ gegenüber einem Defizit von -65,5 Mrd. $ im vorherigen Monat 16:00 Uhr, Kanada - Zinsentscheidung, Zinssatz bleibt voraussichtlich bei 5,00% 12:00 Uhr - 16:00 Uhr, Polen - Zinsentscheidung, Zinssenkung um 25 Bp auf 6,50% erwartet 16:00 Uhr, USA - ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für August: Erwartete Werte: 52,5; zuvor 52,7

Beschäftigungsindex: Zuvor 50,7

Preisindex: Zuvor 56,8

Wirtschaftliche Tätigkeit: Zuvor 57,1

