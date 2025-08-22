Börse heute & aktueller Wirtschaftskalender Börse heute im Fokus: Das Highlight des Tages – und wahrscheinlich der gesamten Woche – ist die Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim renommierten Jackson Hole Symposium in Wyoming. Anleger weltweit warten gespannt auf seine Signale zur künftigen US-Geldpolitik. Die Märkte erwarten, dass Powell eine datenabhängige Vorgehensweise betonen wird, ohne sich fest auf eine Entscheidung im September festzulegen. Nach zuletzt eher falkenhaften Aussagen der Fed und starken PMI-Daten wurde die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September auf 73,3 % reduziert. Dagegen prognostiziert Goldman Sachs einen dovishen Ton, der den Weg für gleich drei Zinssenkungen ab September ebnen könnte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zusätzlich werden heute auch Kommentare von Collins und Hammack erwartet, die weitere Impulse für die Märkte liefern könnten. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 22. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr – Kanada: Einzelhandelsumsätze (Juni) Prognose: +1,3 % im Monatsvergleich

Vorwert: -1,1 % 14:30 Uhr – Kanada: Kern-Einzelhandelsumsätze (Juni) Prognose: +0,9 % im Monatsvergleich

14:30 Uhr – Kanada: Industrieumsätze (Juli) Vorwert: +0,3 % 16:00 Uhr – USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell Erwartet werden Hinweise zur Zinsentwicklung 18:00 Uhr – USA: Rede von Präsident Trump Fazit: Börse heute im Zeichen der Fed Der heutige Tag am Finanzmarkt steht klar im Zeichen der US-Notenbank. Besonders die Aussagen Powells im Rahmen des Jackson Hole Symposiums könnten die Weichen für die kommenden Monate stellen. Für Trader und Anleger ist der Wirtschaftskalender heute deshalb ein entscheidendes Tool, um die Marktbewegungen besser einschätzen zu können.

