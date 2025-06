Wirtschaftskalender: Jerome Powell sagt heute vor dem Kongress aus 👀📃

Das wichtigste Ereignis des Tages ist der Beginn der zweitĂ€gigen Anhörung von Jerome Powell vor dem Kongress. Powell wird die Entscheidung der Fed verteidigen, die Zinsen trotz des Drucks von PrĂ€sident Trump und einigen republikanischen Abgeordneten, die auf Senkungen drĂ€ngen, mindestens bis September unverĂ€ndert zu lassen. Er wird voraussichtlich auf die Lage der US-Wirtschaft und die Inflationsentwicklung eingehen und auf die Bedenken der Demokraten hinsichtlich der UnabhĂ€ngigkeit der Fed eingehen. Angesichts der anhaltend niedrigen Inflation und der stabilen Wirtschaft bevorzugen Powell und die meisten politischen EntscheidungstrĂ€ger weitere Daten abzuwarten, bevor sie ihre Politik Ă€ndern – insbesondere angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit. Unterdessen haben zwei FOMC-Mitglieder bereits angedeutet, dass sie eine Zinssenkung bereits im Juli unterstĂŒtzen könnten, sollten sich die Bedingungen verschlechtern. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender fĂŒr den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit)  10:00 Uhr, Deutschland – Deutsche GeschĂ€ftserwartungen fĂŒr Juni: Prognose 90,0; zuvor 88,9; 10:00 Uhr, Deutschland – Deutsche KonjunktureinschĂ€tzung fĂŒr Juni: Prognose 86,5; zuvor 86,1; 10:00 Uhr, Deutschland – Deutscher Ifo-GeschĂ€ftsklimaindex fĂŒr Juni: Prognose 88,1; zuvor 87,5; 10:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht 11:00 Uhr, Deutschland – Deutscher Bundesbank-PrĂ€sident Weidmann spricht 13:15 Uhr, Eurozone – EZB-VizeprĂ€sident De Guindos spricht 14:30 Uhr, Kanada – Inflationsdaten fĂŒr Mai: Kern-VPI: zuvor 0,5 % im Monatsvergleich;

Kern-VPI: zuvor 2,5 % im Jahresvergleich;

VPI: Prognose 0,5 % im Monatsvergleich; zuvor -0,1 % im Monatsvergleich;

VPI: Prognose 1,7 % im Jahresvergleich; zuvor 1,7 % im Jahresvergleich;

Median-VPI: Prognose 3,0 % im Jahresvergleich; zuvor 3,2 % im Jahresvergleich;

Trimmed CPI: Prognose 3,0 % im Jahresvergleich; zuvor 3,1 % im Jahresvergleich;

Common CPI: Prognose 2,4 % im Jahresvergleich; zuvor 2,5 % im Jahresvergleich; 15:35 Uhr, Vereinigtes Königreich – MPC-Mitglied Ramsden spricht 15:55 Uhr, Eurozone – Lane von der EZB spricht 16:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Richmond-Index fĂŒr das verarbeitende Gewerbe fĂŒr Juni: Richmond-Index fĂŒr das verarbeitende Gewerbe: Prognose -10; zuvor -9; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-Vorsitzender Powell sagt aus 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – CB-Verbrauchervertrauen fĂŒr Juni: Prognose 99,4; zuvor 98,0 17:40 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-MPC-Mitglied Pill spricht 18:30 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Williams spricht 22:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-VizeprĂ€sident fĂŒr Aufsicht Barr spricht    DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Â

