Wirtschaftskalender: Kleinere US-Arbeitsmarktdaten müssen sich angesichts geopolitischer Entwicklungen um Aufmerksamkeit bemühen (02.04.2026)

Trotz eines vergleichsweise dünnen Wirtschaftskalenders könnten geopolitische Entwicklungen sowie politische Aussagen die Börse heute stärker bewegen als klassische Makrodaten. Insbesondere der Konflikt im Iran und jüngste Aussagen von Donald Trump stehen im Fokus der Marktteilnehmer. Dennoch bietet der heutige Wirtschaftskalender einige relevante Veröffentlichungen, die für erhöhte Volatilität sorgen könnten - vor allem beim US-Dollar. Neben der Handelsbilanz werden mehrere kleinere Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht, die ein klareres Bild der aktuellen Herausforderungen für die US-Notenbank liefern. Diese Daten gewinnen zusätzlich an Bedeutung im Vorfeld der morgigen Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) sowie der anstehenden Zinsentscheidung im weiteren Monatsverlauf. Im Mittelpunkt steht heute der Challenger Job Cuts Report, der seit dem letzten Regierungsstillstand in den USA stärker beachtet wird. Ergänzt wird der Wirtschaftskalender durch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die zuletzt stabil geblieben sind. Darüber hinaus könnten Reden von FOMC-Mitgliedern wie Logan und Bowman neue Impulse für die Börse heute liefern. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Quelle: xStation5 von XTB AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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