Wirtschaftskalender & Börse heute: Nvidia, VPI, Fed

Das Wichtigste in Kürze Inflationsdaten im Fokus

Nvidia als Kurstreiber

Hohe Volatilität erwartet

Der Wirtschaftskalender für die kommende Woche ist mit zahlreichen marktbewegenden Terminen gefüllt. Für die Börse heute und in den nächsten Handelstagen stehen vor allem Inflationsdaten, Konjunkturindikatoren und die mit Spannung erwarteten Nvidia-Quartalszahlen im Mittelpunkt. Neben wichtigen Makrodaten aus den USA, Europa und Asien dürften mehrere Reden von Fed-Vertretern zusätzliche Impulse liefern. Makrodaten im Fokus: VPI, Verbrauchervertrauen und Auftragseingänge Im Zentrum des Wirtschaftskalenders steht am Freitag die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise (VPI). Diese Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die weitere Inflationsentwicklung und damit für die Geldpolitik der US-Notenbank. Bereits zu Wochenbeginn rücken die US-Auftragseingänge für langlebige Güter in den Fokus. Am Dienstag folgt das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board, das Hinweise auf die Konsumstärke der amerikanischen Haushalte liefert. Zusätzlich stehen im Wochenverlauf mehrere Inflations- und BIP-Daten aus Europa sowie Asien an, die für erhöhte Volatilität an der Börse sorgen könnten. Börse heute: Nvidia als Highlight der Berichtssaison Für Aktienanleger ist die Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen nach US-Handelsschluss am Mittwoch das zentrale Ereignis. Die Zahlen des Chip-Herstellers gelten als einer der wichtigsten Termine der gesamten Berichtssaison und könnten insbesondere Technologiewerte, den Nasdaq sowie den S&P 500 deutlich bewegen. Darüber hinaus berichten Unternehmen aus dem Konsum-, Technologie- und Versicherungssektor über ihre Quartalsergebnisse. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit) Montag, 23. Februar 08:30 Uhr – Erzeugerpreise (VPI) Schweiz

10:00 Uhr – IFO-Geschäftsklimaindex Deutschland

10:00 Uhr – Einzelhandelsumsätze Polen

16:00 Uhr – US-Auftragseingänge langlebiger Güter

18:30 Uhr – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde Dienstag, 24. Februar 02:00 Uhr – Zinsentscheidung China

10:00 Uhr – Arbeitslosenquote Polen

16:00 Uhr – US-Verbrauchervertrauen (Conference Board)

22:40 Uhr – US-Öllagerbestände laut API Mittwoch, 25. Februar 01:30 Uhr – VPI Australien

08:00 Uhr – BIP Deutschland

09:00 Uhr – BIP Schweiz

11:00 Uhr – HVPI Eurozone

16:30 Uhr – US-Öllagerbestände laut DoE

Nach Börsenschluss – Nvidia Quartalszahlen Donnerstag, 26. Februar 14:30 Uhr – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe USA

16:30 Uhr – EIA-Erdgaslagerbestände Freitag, 27. Februar 00:30 Uhr – VPI Tokio, Japan

02:30 Uhr – CFLP-PMI China

08:45 Uhr – VPI Frankreich

14:00 Uhr – VPI Deutschland

14:30 Uhr – BIP Kanada

Der aktuelle Wirtschaftskalender liefert zahlreiche Impulse für die Börse heute und im weiteren Wochenverlauf. Besonders Inflationsdaten wie der US-VPI sowie die Nvidia-Zahlen könnten entscheidende Richtungsimpulse für DAX, S&P 500 und Nasdaq setzen. Anleger sollten sich auf erhöhte Schwankungen einstellen.

