Wirtschaftskalender: Märkte bereiten sich auf NFP und EZB-Entscheidung vor (05.06.2025)

Nach den Warnsignalen vom US-Arbeitsmarkt in Form von außergewöhnlich schwachen ADP-Daten richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun auf den heutigen NFP-Bericht. Die Erwartungen des Marktes sind im Vergleich zum Vormonat relativ niedrig (es wird ein Rückgang von rund 50.000 neuen Arbeitsplätzen prognostiziert), sodass eine negative Überraschung die Sorgen um die Beschäftigungslage in den USA bestätigen und die Hoffnungen auf eine Rückkehr zu Zinssenkungen weiter schüren könnte. Neben den makroökonomischen Daten wird der heutige Tag reich an geldpolitischen Ereignissen sein, die zu erhöhten Schwankungen am Devisenmarkt führen könnten. Vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts wird die Europäische Zentralbank ihre Zinsentscheidung für die Eurozone bekannt geben, eine halbe Stunde später folgt eine Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Am Abend werden außerdem Mitglieder der Fed, des FOMC, der Bank of Canada und der Bundesbank zu Wort kommen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 11:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Bericht für Mai: PMI für das Baugewerbe: Prognose 47,4; zuvor 46,6; 11:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – Rede von BoE-Mitglied Breeden 14:15 Uhr, Eurozone – Zinsentscheidung für Juni: Prognose: 2,15 %; zuvor: 2,40 %; 14:15 Uhr, Eurozone – Einlagensatz für Juni: Prognose: 2,00 %; zuvor: 2,25 %; 14:15 Uhr, Eurozone – Spitzenrefinanzierungsfazilität der EZB: Zuvor: 2,65 %; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – NFP-Bericht: Veränderung der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft: Prognose 126.000; zuvor 177.000;

Lohnstückkosten (q/q) (Q1): Prognose 5,7 %; zuvor 2,0 %; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Arbeitslosenanträge: Erstanträge: Prognose 236.000; zuvor 240.000;

4-Wochen-Durchschnitt: zuvor 230,75K;

Weiterführende Anträge: Prognose 1,910M; zuvor 1,919M; 14:30 Uhr, Kanada – Handelsbilanz für April: Handelsbilanz: Prognose -1,40 Mrd.; zuvor -0,51 Mrd.;

Importe: zuvor 70,40 Mrd.;

Exporte: zuvor 69,90 Mrd. 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Handelsbilanz für April: Handelsbilanz: Prognose -67,60 Mrd.; zuvor -140,50 Mrd.;

Exporte: zuvor 278,50 Mrd.;

Importe: zuvor 419,00 Mrd.; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Produktivität außerhalb der Landwirtschaft (q/q) (Q1): Prognose: -0,8 %; zuvor: -1,7 %; 14:45 Uhr, Eurozone – Pressekonferenz der EZB 15:00 Uhr, Polen – Pressekonferenz der NBP 16:00 Uhr, Kanada – PMI-Bericht für Mai: Ivey PMI, n.s.a.: zuvor 52,3;

Ivey PMI: Prognose 48,3; zuvor 47,9; 16:15 Uhr, Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde 17:00 Uhr, Deutschland – Rede von Bundesbank-Mitglied Mauderer 18:20 Uhr, Kanada – Rede von BoC-Vize-Gouverneur Kozicki 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – BIP-Daten: Atlanta Fed GDPNow-Modell (Q2): Prognose 4,6 %; zuvor 4,6 %; 19:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Rede von Federal Reserve-Präsident Schmid 19:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Rede von FOMC-Mitglied Harker 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Bilanz der Federal Reserve: Zuvor: 6,673 Mrd. 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Reservebestände bei den Federal Reserve Banks: Zuvor: 3,294 Billionen DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.