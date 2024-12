Wirtschaftskalender: NFP-Bericht aus den USA als wichtigstes Ereignis der Woche 📄

Die wichtigste Veröffentlichung des heutigen Tages und der gesamten Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht sein, der heute um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht werden soll. Analysten erwarten einen Anstieg der Beschäftigungsveränderung auf 202.000 und einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 %. Die Stundenlöhne werden voraussichtlich auf 0,3 % gegenüber dem Vormonat (gegenüber 0,4 % gegenüber dem Vormonat zuvor) und 3,9 % gegenüber dem Vorjahr (von 4,0 % gegenüber dem Vorjahr zuvor) sinken. Der Anstieg der Beschäftigungserwartungen bestätigt, dass der jüngste Rückgang auf 12.000 im Oktober tatsächlich durch einmalige Faktoren wie Hurrikane verursacht worden sein könnte. Die Erwartungen des NFP-Berichts sprechen theoretisch für weitere Zinssenkungen der Fed aufgrund des geringeren Lohndrucks und eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr, Deutschland – Industrielle Produktion für Oktober: Deutsche Industrieproduktion: -4,62 % im Jahresvergleich;

Deutsche Industrieproduktion: Prognose 1,0 % im Monatsvergleich; -2,5 % im Vormonatsvergleich; 11:00 Uhr, Eurozone – Beschäftigungsdaten: Beschäftigungsänderung (Q3): Prognose 0,2 % im Quartalsvergleich; 0,2 % im Quartalsvergleich;

Beschäftigungsänderung (Q3): Prognose 1,0 % im Jahresvergleich; zuvor 1,0 %;

Beschäftigung insgesamt (Q3): Prognose 169.064,1 Tsd.; zuvor 169.064,1 Tsd.; 11:00 Uhr, Eurozone – BIP-Daten: BIP (Q3): Prognose 0,9 % im Jahresvergleich; zuvor 0,6 %;

BIP (Q3): Prognose 0,4 % im Quartalsvergleich; zuvor 0,4 %; 14:30 Uhr, Kanada – Beschäftigungsdaten für November: Beschäftigungsänderung: Prognose 25.000; zuvor 14.500;

Arbeitslosenquote: Prognose 6,6 %; zuvor 6,5 %; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten für November: Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft: Prognose 202.000; zuvor 12.000;

Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft: Prognose 160.000; zuvor -28.000;

Arbeitslosenquote: Prognose 4,2 %; zuvor 4,1 %;

Durchschnittlicher Stundenlohn: Prognose 0,3 % gegenĂĽber dem Vormonat; zuvor 0,4 % gegenĂĽber dem Vormonat;

Durchschnittliche Stundenlöhne: Prognose 3,9 % im Jahresvergleich; zuvor 4,0 % im Jahresvergleich; 15:15 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Bowman spricht 16:00 Uhr, Kanada – PMI-Daten für November: Ivey PMI n.s.a: zuvor 52,2; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Inflationsbericht der University of Michigan für Dezember: Inflationserwartungen für Michigan auf 1 Jahr: zuvor 2,6 %;

Inflationserwartungen fĂĽr Michigan auf 5 Jahre: zuvor 3,2 %;

Konsumentenstimmung fĂĽr Michigan: Prognose 73,1; zuvor 71,8;

Konsumentenerwartungen fĂĽr Michigan: zuvor 76,9;

