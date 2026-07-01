Wirtschaftskalender: Notenbank-Gipfel in Sintra könnte FX-Volatilität anheizen (01.07.2026)

Der Beginn der heutigen Handelssitzung ist von relativer Ruhe und einem Rückgang der Volatilität nach der jüngsten Erholung des KI-Optimismus geprägt. Futures auf wichtige Indizes auf beiden Seiten des Atlantiks (US500, EU50) geben derzeit um marginale 0,2 % nach und verschaffen dem Markt nach den gestrigen Gewinnen eine Atempause. Wer jedoch die Börse heute verfolgt, sollte sich auf stark ansteigende Volatilität im weiteren Tagesverlauf einstellen. Der Wirtschaftskalender ist heute dicht gedrängt mit makroökonomischen Daten. Neben den endgültigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juni erwarten wir die Inflationsdaten der Eurozone, den US-ADP-Arbeitsmarktbericht sowie den EIA-Bericht zu den Rohöllagerbeständen. Der Höhepunkt für Anleger dürfte das Panel der Zentralbankchefs während des laufenden EZB-Forums im portugiesischen Sintra werden, bei dem Kevin Warsh sein Debüt geben wird. Wichtige Veröffentlichungen aus der asiatischen Handelssitzung Japan: Sehr starke vierteljährliche Tankan-Index-Werte. Der Index für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 22 Punkte (Konsens: 16 Punkte, Vorher: 17 Punkte), während der Dienstleistungsindex bei 37 Punkten landete (Konsens: 35 Punkte). Dies signalisiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und einen gesunden Zustand der japanischen Wirtschaft zu Beginn der zweiten Jahreshälfte.

China: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verzeichnete im Juni einen minimalen Rückgang auf 51,7 Punkte (Konsens: 51,8 Punkte, Vorher: 51,8 Punkte). Der Index bleibt jedoch stabil im wirtschaftlichen Expansionsbereich (über der wichtigen Schwelle von 50 Punkten).

Australien: Der endgültige PMI für das verarbeitende Gewerbe im Juni wurde leicht auf 51,5 Punkte nach oben korrigiert (im Vergleich zur Prognose von 51,2). Auf der negativen Seite brachen die Daten für neue Hausfertigstellungen im Mai um -1,1 % im Monatsvergleich ein (der Konsens hatte eine Erholung von 0,7 % m/m erwartet). Makroökonomischer Kalender (alle Zeiten in MEZ) 08:30 Neuseeland - Rohstoffpreisindex (J/J) (Juni). Vorher: 16,8 %

09:00 Polen - PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni). Konsens: 49,4 | Vorher: 49,4

09:50 Frankreich - PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni) (Final). Konsens: 50,7 | Vorher: 49,7

09:55 Deutschland - PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni) (Final). Konsens: 50,0 | Vorher: 50,1

10:00 Eurozone - PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni) (Final). Konsens: 51,3 | Vorher: 51,6

10:30 Großbritannien - PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni) (Final). Konsens: 53,1 | Vorher: 53,9

11:00 Eurozone - HVPI-Inflation (J/J) (Juni) (Vorab). Konsens: 3,0 % | Vorher: 3,2 %

11:00 Eurozone - HVPI-Inflation (M/M) (Juni). Vorher: 0,1 %

11:00 Eurozone - Kern-HVPI-Inflation (J/J) (Juni). Konsens: 2,6 % | Vorher: 2,6 %

11:00 Eurozone - Kern-HVPI-Inflation (M/M) (Juni). Vorher: 0,3 %

12:15 Eurozone - Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Philip Lane

14:15 USA - ADP-Bericht (Juni) (Beschäftigungsänderung). Konsens: 118k | Vorher: 122k

15:00 Eurozone - Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

15:00 Großbritannien - Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey

15:00 Kanada - Rede von BoC-Gouverneur Tiff Macklem

15:00 USA - Rede von Fed-Chef Kevin Warsh

15:45 USA - PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni) (Final). Konsens: 55,7 | Vorher: 55,1

16:00 USA - ISM PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juni). Konsens: 54,0 | Vorher: 54,0

16:00 USA - ISM Beschäftigungsindex Verarbeitendes Gewerbe (Juni). Vorher: 48,6

16:00 USA - ISM Preisindex Verarbeitendes Gewerbe (Juni). Konsens: 79,0 | Vorher: 82,1

16:00 USA - ISM Auftragseingänge Verarbeitendes Gewerbe (Juni). Vorher: 56,8

16:00 Eurozone - Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

16:30 USA - EIA Rohöllagerbestände (Änderung). Konsens: -4,0 Mio. Bbl | Vorher: -6,09 Mio. Bbl

16:30 USA - EIA Benzinlagerbestände (Änderung). Konsens: -0,9 Mio. Bbl | Vorher: 2,06 Mio. Bbl 3 Märkte, die Sie heute im Blick behalten sollten EUR/USD: Das Hauptwährungspaar steht an der Schwelle zu einer erheblichen Volatilität. Um 11:00 Uhr werden Anleger die wichtige vorläufige HVPI-Inflationsrate der Eurozone für Juni erfahren (erwartet wird ein Rückgang auf 3,0 % J/J ). Eine echte Achterbahnfahrt erwartet uns jedoch um 15:00 Uhr, wenn die Chefs der wichtigsten Zentralbanken der Welt (EZB, BoE, BoC und Fed) gleichzeitig die Bühne betreten. Zusammen mit den Nachmittagsdaten aus den USA wird dies die Richtung des Eurodollars im Vorfeld des NFP-Berichts am Freitag prägen.

S&P 500 (US500): Den US-Indizes steht ein nachmittäglicher makroökonomischer Marathon bevor. Der erste Auslöser wird der ADP-Bericht um 14:15 Uhr sein, der als Vorbote für die offiziellen Arbeitsmarktdaten der Regierung (NFP) am Freitag dient. Der entscheidende Punkt der Handelssitzung bleibt jedoch die Veröffentlichung des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe um 16:00 Uhr. Der Konsens geht davon aus, dass er stabil bei 54 Punkten bleiben wird – jede stärkere Abweichung (insbesondere bei den Teilkomponenten für Auftragseingänge und gezahlte Preise) wird sich sofort auf die Kapitalpositionierung an der Wall Street auswirken.

Brent-Rohöl (OIL): Die Rohstoffpreise werden um 16:30 Uhr auf die wöchentlichen offiziellen Daten des US-Energieministeriums (EIA) reagieren. Der Marktkonsens deutet auf einen weiteren deutlichen Rückgang der Bestände des „schwarzen Goldes“ um 4 Millionen Barrel hin. Sollten die Daten einen tieferen Rückgang der Lagerbestände bestätigen und gleichzeitig die Benzinnachfrage steigen, könnten die Ölpreise technische Unterstützung finden, um aus ihrer derzeitigen lokalen Konsolidierungsphase auszubrechen. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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