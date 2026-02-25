Wirtschaftskalender: Börse heute im Fokus – VPI-Daten, Ölbestände und Nvidia-Zahlen

Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise dünn gefüllt. An der Börse heute richtet sich der Blick der Investoren dennoch auf zwei zentrale Themen: neue Inflationsdaten sowie die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss.

Während makroökonomische Impulse begrenzt sind, dürfte die Marktstimmung an der Wall Street vor allem durch die Zahlen des wertvollsten Unternehmens der Welt geprägt werden.

🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)

10:00 Uhr – Finale VPI-Daten

1,7 % im Jahresvergleich (Prognose) nach 1,7 % zuvor

-0,5 % im Monatsvergleich (Prognose) nach +0,2 % zuvor

Die finalen Inflationszahlen könnten kurzfristige Impulse für Anleihemärkte und Aktien liefern. Besonders relevant ist, ob sich der Rückgang im Monatsvergleich bestätigt und damit Hinweise auf nachlassenden Preisdruck gibt.

03:30 Uhr – EIA-Rohöllagerbestände

Prognose: +1,925 Mio. Barrel

Zuvor: -9 Mio. Barrel

Die Entwicklung der US-Ölbestände steht insbesondere für den Energiesektor sowie die Inflationsperspektive im Fokus. Ein deutlicher Lageraufbau könnte den Ölpreis belasten.

Auftritte von Notenbankvertretern

Ebenfalls relevant für die Börse heute sind mehrere Redebeiträge von Zentralbankern:

10:00 Uhr – EZB-Mitglied Vujcic

03:40 Uhr – Fed-Mitglied Barkin

16:00 Uhr – Fed-Mitglied Schmid

06:20 Uhr – Fed-Mitglied Musalem

Äußerungen zur Geldpolitik oder zur Inflationsentwicklung könnten kurzfristige Volatilität auslösen.

Quartalszahlen im Fokus: Nvidia nach Börsenschluss

Nach Ende der US-Sitzung veröffentlicht Nvidia seine aktuellen Geschäftszahlen. Aufgrund der dominanten Rolle des Unternehmens im KI-Sektor gilt der Bericht als potenzieller Kurstreiber für den gesamten Technologiesektor und den Nasdaq.

Die Zahlen könnten entscheidend für die kurzfristige Richtung an der Wall Street sein – insbesondere, falls es Abweichungen bei Umsatzwachstum, Margen oder Ausblick gibt.

Fazit:

Der heutige Wirtschaftskalender ist zwar schlank, dennoch bleibt die Börse heute spannend. Neben den finalen VPI-Daten im Jahresvergleich und im Monatsvergleich stehen die US-Ölbestände sowie die mit Spannung erwarteten Nvidia-Zahlen im Mittelpunkt des Marktgeschehens.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB