Heute, am 2. Januar 2025, bleiben viele globale Aktienmärkte aufgrund der Neujahrsfeiertage geschlossen. Während der asiatischen Handels-Sitzung sind wichtige Märkte wie Japan und Neuseeland geschlossen. Auch das gesamte XTB Team wünscht Ihnen ein schönes, erfolgreiches und friedliches Jahr 2025! Die Aktienmärkte in China, Singapur und Australien sind heute geöffnet. In der europäischen Handels-Sitzung sind wichtige Börsen wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien geöffnet. Die Session in den USA findet während der regulären Handelszeiten statt. Die erwartete Volatilität könnte heute aufgrund der Ferienzeit gedämpft bleiben. Die frühen Handelszeiten zeigen jedoch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und Gewinne an den Aktienmärkten. Der Fokus der Anleger wird heute in erster Linie auf der Veröffentlichung von PMI-Berichten aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt liegen. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Spanien – PMI-Daten für Dezember: HCOB Spanien Manufacturing PMI: Prognose 53,6; vorher 53,1; 09:30 Uhr, Schweiz – PMI-Daten: procure.ch PMI: Prognose 48,4; vorher 48,5; 09:45 Uhr, Italien – PMI-Daten für Dezember: HCOB Italien Manufacturing PMI: Prognose 44,9; vorher 44,5; 09:50 Uhr, Frankreich – PMI-Daten für Dezember: HCOB Frankreich-Fertigungs-PMI: Prognose 41,9; vorher 43,1; 09:55 Uhr, Deutschland – PMI-Daten für Dezember: HCOB Deutschland-Fertigungs-PMI: Prognose 42,5; vorher 43,0; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten für Dezember: HCOB Eurozone Manufacturing PMI: Prognose 45,2; vorher 45,2; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für Dezember: S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI: Prognose 47,3; vorher 48,0; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten: Arbeitslosenanträge 4-Wochen-Durchschnitt: vorher 226,50 Tsd.;

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 222 Tsd.; vorher 219 Tsd.;

Fortgesetzte Arbeitslosenanträge: vorher 1.910 Tsd.; 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Daten für Dezember: S&P Global US Manufacturing PMI: Prognose 48,3; vorher 49,7; 17:00 Uhr, Vereinigte Staaten – EIA-Daten: Benzinvorräte: vorherige 1,630 Mio.;

EIA-Wochendestillatbestände: vorherige -1,694 Mio.;

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.