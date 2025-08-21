Börse heute: Fokus auf PMI-Reports und US-Daten Die Börse heute richtet ihren Blick vor allem auf die neuen PMI-Reports aus Europa und den USA. Diese Einkaufsmanagerindizes gelten als Frühindikatoren für die Konjunktur und beeinflussen direkt die Stimmung an den Märkten. Besonders spannend: Der Eurozonen-PMI, der seit Monaten knapp über der Wachstumsschwelle von 50 liegt, könnte leicht zurückfallen – ein Signal für ein schwächeres Wachstum. Hinzu kommt der Handelskonflikt nach den neuen Zöllen von Donald Trump, der sich zunehmend in den Zahlen widerspiegelt. Anleger beobachten deshalb nicht nur Europa, sondern auch die USA, wo neben PMI-Daten auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie das Philadelphia-Fed-Barometer im Wirtschaftskalender stehen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 20. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr (BST) – Frankreich, August PMI Composite: 48.5 (Prognose) | 48.6 (zuvor)

Fertigung: 48.2 | 48.2

Dienstleistungen: 48.5 | 48.5 09:30 Uhr – Deutschland, August PMI Composite: 50.2 | 50.6

Fertigung: 48.8 | 49.1

Services: 50.4 | 50.6 10:00 Uhr – Eurozone, August PMI Composite: 50.7 | 50.9

Dienstleistungen: 50.8 | 51.0

Fertigung: 49.5 | 49.8 10:00 Uhr – Polen Industrieproduktion (Juli): 1,6% im Jahresvergleich (Prognose) | -0,1% im Jahresvergleich (zuvor)

Arbeitsmarkt: Beschäftigung -0,8% im Jahresvergleich | Löhne +8,6%im Jahresvergleich zuvor

PPI: -1,4% y/y | -1,8% y/y 10:30 Uhr – UK, August PMI Dienstleistungen: 51.8 | 51.8

Fertigung: 48.2 | 48.0

Composite: 51.6 | 51.5 13:30 Uhr – USA: Rede von Fed-Mitglied Bostic 14:30 Uhr – Kanada RMPI (Juli): -0,5% im Monatsvergleich (Prognose) | 2,7% im Monatsvergleich (zuvor)

IPPI: +0,3% im Monatsvergleich | +0,4% im Monatsvergleich zuvor 14:30 Uhr – USA Jobless Claims: 226K (Prognose) | 224K (zuvor)

Philadelphia Fed Index: 6.8 (Prognose) | 15.9 (zuvor) 15:45 Uhr – USA, August PMI Fertigung: 49.7 | 49.8

Dienstleistungen: 54.2 | 55.7

Composite: 55.1 (zuvor) 16:00 Uhr – USA Leading Index (Juli): -0,1% im Monatsvergleich | -0,3% im Monatsvergleich zuvor

19:00 Uhr – USA, 30-jährige TIPS-Auktion Fazit: Was Anleger heute beachten sollten Der Wirtschaftskalender ist heute besonders dicht gefüllt – von PMI-Daten in Europa über US-Konjunkturindikatoren bis hin zu wichtigen Reden der Fed. Für die Börse heute bedeutet das: erhöhte Volatilität und Chancen für Trader, die die Marktdaten im Blick behalten.

