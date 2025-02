Wirtschaftskalender: Quartalsbericht von Nvidia im Fokus des Marktes, leichter Makrokalender 📊

Die europäischen Märkte eröffnen heute höher, angetrieben von positiven Kommentaren zum Rohstoffabkommen der Ukraine mit den USA und einer starken Performance chinesischer Aktien.

Die US-Indizes erholen sich allmählich von den gestrigen Verlusten, die durch den schwächsten Wert des Conference Board seit 2021 ausgelöst wurden.

seit 2021 ausgel√∂st wurden. Alle Augen werden heute auf den Gewinnbericht von Nvidia (NVDA.US) gerichtet sein. Aus makro√∂konomischer Sicht werden nur sekund√§re Datenver√∂ffentlichungen erwartet, darunter die US-Verk√§ufe neuer H√§user und die EIA-Roh√∂lbestandsver√§nderung. US-Futures deuten auf eine leichte Verbesserung der Anlegerstimmung vor der Ver√∂ffentlichung der Nvidia-Gewinne hin, und es bleiben nur noch wenige Stunden bis zum Quartalsbericht des zweitgr√∂√üten Unternehmens der Welt. Der Optionsmarkt rechnet nach dem Bericht mit einer Volatilit√§t von etwa 10 %. Investoren werden den Bericht genau auf Anzeichen oder Kommentare zu einer m√∂glichen Verlangsamung der KI-Infrastrukturinvestitionen analysieren, insbesondere nach der Ver√∂ffentlichung von Chinas DeepSeek und anderen KI-Modellen, die den Technologiesektor in Aufruhr versetzt haben. Dar√ľber hinaus werden die Anleger potenzielle Probleme bei der Produktion und dem Vertrieb der n√§chsten Generation von Nvidias Blackwell-KI-Chips sowie die √Ąu√üerungen des Unternehmens zum chinesischen Markt, der weiterhin von den US-Exportbeschr√§nkungen betroffen ist, genau beobachten. Auch Singapur ist in den Fokus ger√ľckt, da es Spekulationen zufolge als Umverteilungszentrum f√ľr Nvidias Chips nach China dienen k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Wall Street erwartet ein Umsatzwachstum von 73 % im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) auf 38,2 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) um 64 % auf 0,84 US-Dollar. Sofern Nvidia keine extrem negativen √úberraschungen liefert, k√∂nnte der Markt die Ergebnisse positiv interpretieren und die Erwartung bekr√§ftigen, dass die Investitionen in die KI-Infrastruktur weiter steigen werden. Detaillierter Makrokalender f√ľr den Tag:¬† (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 8:00 Uhr - GfK-Konsumentenstimmung (Deutschland): -24,6 gegen√ľber -21,6 Prognose und -22,4 zuvor 9:00 Uhr - Verbrauchervertrauen (Frankreich): 93 gegen√ľber 92 Prognose und 92 zuvor 16:00 Uhr - US-Verk√§ufe neuer H√§user: 680.000 prognostiziert gegen√ľber 698.000 zuvor (-2,8 % im Monatsvergleich gegen√ľber +3,6 % zuvor) 16:30 Uhr ‚Äď EIA-Bericht zur Ver√§nderung der Roh√∂llagerbest√§nde (USA): Prognose +2,4 Mio. gegen√ľber +4,6 Mio. zuvor Benzinlagerbest√§nde: -1,4 Mio. gegen√ľber -0,15 Mio. zuvor

-1,4 Mio. gegen√ľber -0,15 Mio. zuvor Destillatlagerbest√§nde: -2,76 Mio. gegen√ľber -2,05 Mio. zuvor Unternehmensgewinne Nvidia, Salesforce (nach dem Handelstag in den USA) Reden der Zentralbanker 14:30 Uhr - Fed Mitglied Barkin

15:30 Uhr - BoE Mitglied Dhingra

18:00 Uhr - Fed¬†Mitglied Bostic ¬† ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade! ¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.