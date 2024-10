Wirtschaftskalender: Reden der FOMC-Vertreter und Fed-Protokolle im Fokus 📃

F√ľr Anleger, die sich f√ľr den europ√§ischen Markt interessieren, ist der heutige Wirtschaftskalender relativ √ľbersichtlich. Anleger am US-Markt werden jedoch am Nachmittag einige interessante Ver√∂ffentlichungen erhalten, darunter das FOMC-Protokoll der letzten Fed-Sitzung und Reden von Fed-Vertretern. Das wichtigste Ereignis der Woche bleibt die morgige Ver√∂ffentlichung des US-Verbraucherpreisindex. Nach dem j√ľngsten starken Besch√§ftigungsbericht k√∂nnten die heutigen Reden der FOMC-Vertreter jedoch ebenso interessant sein. Derzeit hat der Markt das Szenario einer weiteren Senkung um 50 Basispunkte auf der Sitzung im November fast vollst√§ndig aufgegeben. Die heutigen Reden, darunter die von Logan, Goolsbee, Barkin, Jefferson und Collins, k√∂nnten Aufschluss dar√ľber geben, wie die Fed die j√ľngsten Arbeitsmark Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zwischen den Reden werden wir auch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung erhalten. Die Ver√∂ffentlichung k√∂nnte weitere Einblicke f√ľr ein tieferes Verst√§ndnis der Politik der Federal Reserve und der j√ľngsten Wende bieten. Dennoch wird der allgemeine Ansatz wahrscheinlich im Einklang mit der Botschaft von Jerome Powell w√§hrend der Pressekonferenz nach der Entscheidung bleiben. Detaillierter Makrokalender f√ľr den Tag:¬† (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 10:30 Uhr,¬†Eurozone ‚Äď Eurozone ‚Äď EZB-Mitglied Elderson spricht 14:00 Uhr,¬†United States¬†-¬†FOMC-Mitglied Bostic spricht 16:30 Uhr,¬†United States¬†-¬†Fed Mitglied Goolsbee spricht 16:30 Uhr,¬†United States¬†-¬†EIA Daten: Benzinvorr√§te: Prognose -1,500 Mio.; zuvor 1,119 Mio.;

Rohölvorräte: Prognose 2,000 Mio.; zuvor 3,889 Mio.;

Wöchentliche Destillatbestände der EIA: Prognose -2,300 Mio.; zuvor -1,284 Mio.; 16:30 Uhr, United States - FOMC Mitglied Barkin spricht 17:00 Uhr, United States - FOMC Mitglied Williams spricht 20:00 Uhr, United States - FOMC-Sitzungsprotokoll 00:00 Uhr, United States - FOMC Mitglied Daly spricht

