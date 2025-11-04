Börse heute & Wirtschaftskalender: Märkte im Fokus – Nikkei, Kospi und Euro Stoxx 50 schwächer

Das Wichtigste in Kürze Die Reserve Bank of Australia beließ ihren Leitzins unverändert bei 3,6 %, was den Erwartungen entsprach.

Die Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung hin – die EU50-Kurse fielen um 0,8 %, nachdem sie gestern leicht gestiegen waren.

Die asiatischen Aktienmärkte eröffneten heute überwiegend im Minus, nachdem die Wall Street uneinheitliche Signale zeigte. Während der Technologiesektor weiterhin stabil blieb, gaben andere Branchen nach. Der japanische Nikkei-Index verlor rund 0,36 %, der südkoreanische Kospi fiel um 1,6 %, und der Shanghai Composite sank um 0,19 %. Lediglich der Hang Seng in Hongkong konnte leicht um 0,2 % zulegen. Trotz der anhaltenden KI-Rally bleibt die Stimmung vorsichtig. Anleger beobachten steigende Bewertungen und mögliche Hinweise der US-Notenbank (Fed) zur zukünftigen Zinspolitik. Wirtschaftskalender heute: Zinsentscheidungen, Daten und Reden im Fokus Die Reserve Bank of Australia (RBA) beließ den Leitzins bei 3,6 %, wie erwartet. Laut der Notenbank sei ein Teil des jüngsten Inflationsanstiegs nur vorübergehend. In Europa deuten die Futures auf einen schwächeren Start hin: Der Euro Stoxx 50-Future fiel um 0,8 % nach leichten Vortagesgewinnen. Am Devisenmarkt zeigte sich der US-Dollar-Index (DXY) stabil. Die australische Währung (AUD) verlor nach der RBA-Entscheidung an Stärke, während der japanische Yen von der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitierte. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick 09:40 – Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

10:00 – Spanien: Arbeitsmarktdaten Oktober

• Veränderung der Arbeitslosenzahl: Prognose 5,2 Tsd.; Vormonat -4,8 Tsd.

10:00 – Neuseeland: Finanzstabilitätsbericht der RBNZ

12:00 – Eurozone: Weitere Rede von Christine Lagarde

13:35 – USA: Rede von FOMC-Mitglied Bowman

15:30 – Kanada: Handelsbilanz September

• Exporte: 60,58 Mrd. CAD | Importe: 66,91 Mrd. CAD | Saldo: -6,32 Mrd. CAD

23:30 – USA: Wöchentlicher EIA-Rohölbericht

• API-Rohölbestände: zuvor -4 Mio. Barrel

23:45 – Neuseeland: Arbeitsmarktdaten Q3 (Löhne, Beschäftigung, Arbeitslosenquote)

