Wirtschaftskalender heute: Termine, Daten und Börse heute im Überblick

Der heutige Wirtschaftskalender fällt insgesamt ruhig aus, liefert jedoch wichtige Impulse für die Börse heute. Nach den jüngsten Daten aus Großbritannien - insbesondere zur VPI- und PPI-Inflation, die als zentraler Indikator für die Geldpolitik der Bank of England gelten - richtet sich der Fokus der Märkte auf US-Immobiliendaten.

Am Vormittag steht der Monatsbericht der Deutschen Bundesbank im Mittelpunkt. Im weiteren Verlauf rücken US-Daten zu Hypothekenanträgen sowie zur 30-jährigen Hypothekenrate in den Fokus. Diese Kennzahlen geben Hinweise auf die Entwicklung des Immobilienmarktes und damit indirekt auf die wirtschaftliche Dynamik in den USA.

Besondere Aufmerksamkeit gilt am Nachmittag den Lagerbeständen im Energiesektor. Die Veröffentlichung der US-Rohöl-, Benzin- und Destillatbestände kann kurzfristige Bewegungen an den Rohstoffmärkten und damit auch an der Börse heute auslösen.

Zusätzlich stehen mehrere Reden von EZB-Vertretern auf der Agenda. Aussagen zur zukünftigen Geldpolitik könnten den Euro sowie europäische Aktienmärkte beeinflussen. Den Abschluss des Tages bilden Quartalszahlen großer US-Konzerne wie Tesla und IBM, die für Impulse im Technologiesektor sorgen können.

Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)

Makrodaten:

13:00 Uhr - Deutschland: Bundesbank Monatsbericht

14:00 Uhr - USA: MBA Hypothekenanträge (zuvor: 1,8%)

15:00 Uhr - USA: 30-jährige Hypothekenrate (zuvor: 6,42%)

15:00 Uhr - Türkei: Wöchentlicher Repo-Satz (Prognose: 37%, zuvor: 37%)

17:30 Uhr - USA: Rohöllagerbestände (zuvor: -0,913 Mio.)

17:30 Uhr - USA: Benzinlagerbestände (zuvor: -6,328 Mio.)

17:30 Uhr - USA: Destillatbestände (zuvor: -3,122 Mio.)

17:30 Uhr - USA: Cushing Lagerbestände (zuvor: -1,727 Mio.)

Zentralbank-Reden:

15:15 Uhr - EZB: Lane

18:10 Uhr - EZB: Schnabel

20:00 Uhr - EZB: Nagel

22:05 Uhr - EZB: Lagarde

Unternehmenszahlen:

21:10 Uhr GMT - IBM Quartalszahlen

21:30 Uhr GMT - Tesla Quartalszahlen

EURUSD (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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