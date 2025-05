Wirtschaftskalender: Revision des US-BIP, EIA-Bericht, Reden von Zentralbankern

Die Nacht brachte Euphorie nach den Quartalszahlen von Nvidia und eine völlig neue Realität in den Handelsbeziehungen, nachdem das US-Handelsgericht Teile der durch Donald Trumps Exekutivverordnungen verhängten Zölle blockiert hatte. Für rechtswidrig erklärt wurden der weltweite Zoll von 10 % und die sogenannten Fentanyl-Zölle auf China, Kanada und Mexiko. Die Trump-Regierung hat bereits angekündigt, Berufung einzulegen, aber es wird erwartet, dass der Markt weiterhin empfindlich auf aggressive Rhetorik in dieser Angelegenheit reagieren wird. Die wichtigsten Daten, die heute veröffentlicht werden, sind die revidierten US-BIP-Zahlen für das erste Quartal 2025. Der vorherige Rückgang war auf Rekordimporte zurückzuführen, die durch die Angst vor höheren Zinsen vor der Einführung der Zölle ausgelöst worden waren. Eine mögliche Verringerung der Datenrauschen könnte neue Einblicke in die US-Wirtschaft liefern. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Neben dem BIP warten die Märkte auf die zuletzt stabilen US-Arbeitslosenzahlen, Reden von Mitgliedern der Fed und der BoE sowie den EIA-Bericht, der angesichts der jüngsten Volatilität am Ölmarkt von besonderer Bedeutung ist. Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr, Kanada – Leistungsbilanz (Q1) Prognose: -3,4 Mrd.

Vorher: -5,0 Mrd. 14:30 Uhr, Kanada – Durchschnittlicher Wochenverdienst (März) Vorher: +5,40 % im Jahresvergleich 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Reale persönliche Konsumausgaben (Q1) Prognose: +1,8 %

Vorher: +4,0 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Arbeitslosenanträge Erstanträge: Prognose: 229.000; Vorher: 227.000

4-Wochen-Durchschnitt: Vorher: 231.500

Fortgesetzte Anträge: Prognose: 1,890 Mio.; Vorher: 1,903 Mio. 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – PCE-Preisindex (Q1) Prognose: +3,6 %

Vorher: +2,4 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – BIP-Deflator (Q1) Prognose: +3,7 %

Vorher: +2,3 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – BIP (Q1) Prognose: -0,3 %

Vorher: +2,4 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Rede von FOMC-Mitglied Barkin 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Unternehmensgewinne (Q1) Prognose: +5,9 %

Vorher: -0,4 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Kern-PCE-Preisindex (Q1) Prognose: +3,5 %

Vorher: +2,6 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Endgültige Verkäufe des Inlandsprodukts (Q1) Prognose: -2,5 %

Vorher: +3,3 % 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Immobilienmarktdaten (April) Pending Home Sales: Prognose: -0,9 % im Monatsvergleich, zuvor: +6,1 % im Monatsvergleich

Index (Bestandsimmobilien): zuvor: 76,5 18:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Wöchentlicher Bericht der EIA Rohölimporte: zuvor: +0,110 Mio.

Destillierte Brennstoffproduktion: zuvor: +0,131 Mio.

Rohölvorräte in Cushing: zuvor: -0,457 Mio.

Wöchentliche Destillatpreise: Prognose: +1,000 Mio.; zuvor: +0,579 Mio.

Rohölverarbeitung in Raffinerien (w/w): zuvor: +0,089 Mio.

Heizölvorräte: zuvor: -0,348 Mio.

Benzinvorräte: Prognose: +0,100 Mio.; zuvor: +0,816 Mio.

Benzinproduktion: Vorher: +0,178 Mio.

Raffinerieauslastung (w/w): Vorher: +0,5 %

Rohölvorräte: Prognose: +1,000 Mio.; Vorher: +1,328 Mio. 18:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Auktion 7-jähriger Schatzanweisungen Vorherige Rendite: 4,123 % 22:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Rede von BoE-Gouverneur Bailey 23:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Rede von FOMC-Mitglied Daly 23:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Reservebestände der Federal Reserve Banks Zuvor: 3,284 Billionen USD 23:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Bilanz der Federal Reserve Zuvor: 6,689 Milliarden USD DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

