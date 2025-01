Wirtschaftskalender: US-Arbeitslosenanträge, Kansas City Fed-Index und kanadische Einzelhandelsumsätze im Fokus des Marktes

Die Märkte in Europa eröffnen höher, trotz eines uneinheitlichen Handels in Asien. DAX legt um fast 0,2 % zu

Wall Street-Indexkontrakte verlieren minimal; US-Leistungsansprüche und Kansas Fed-Regionalindex im Makro-Fokus; Einzelhandelsumsätze aus Kanada

Investoren warten auf Ergebnisse von General Electric und American Airlines

Entscheidungen der Bank of Norway und der Central Bank of Turkey (CBRT). Die Stimmung am Aktienmarkt ist heute moderat positiv, wobei die Indizes trotz der schwachen Stimmung in China, wo der Hang Seng trotz optimistischer Kommentare der Regulierungsbehörden um 0,4 % nachgab und der CSI-Index auf dem Festland einen Großteil der Gewinne aus dem frühen Teil des Handelstages wieder abgab und nur um 0,18 % höher schloss, Appetit auf weitere Gewinne zeigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:30 Uhr – Ungarn, Lohnwachstum für Dezember: 11,9 % im Jahresvergleich gegenüber 12,9 % zuvor 10:00 Uhr – Norwegen, Zinsentscheidung der Bank of Norway 10:00 Uhr – Polen, Einzelhandelsumsätze (Dezember): Erwartet werden 4,4 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber zuvor 3,4 % 12:00 Uhr – Türkei, CBRT-Entscheidung: Erwartet werden 45 % gegenüber zuvor 47,5 % 14:30 Uhr - USA, US-Arbeitslosenansprüche: Erwartet werden 219.000 gegenüber 217.000 zuvor 14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für November: Erwartet werden 0,1 % im Monatsvergleich gegenüber 0,6 % im Monatsvergleich zuvor (Basiserwartung 0 % gegenüber 0,1 % zuvor) 17:00 Uhr – Donald Trumps Rede 16:30 Uhr – USA, Veränderung der Gasvorräte laut EIA: erwartet -250 bcf gegenüber -258 bcf zuvor 16:30 Uhr – USA, Kansas City regionaler Fed-Index: erwartet -8 gegenüber -5 zuvor 18:00 Uhr – USA, Veränderung der Rohölvorräte laut EIA: erwartet -1,6 Millionen Barrel gegenüber 1,9 Millionen Barrel zuvor Unternehmensergebnisse American Airlines, General Electric (vor dem Handelstag in den USA), Texas Instruments (nach dem Handelstag in den USA) Reden der Zentralbanker 11:30 Uhr GMT – Escriva Belmonte (EZB, Bank von Spanien) Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

