Börse heute: Wirtschaftskalender, Notenbanken & Unternehmenszahlen im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Inflationsrückgang in Frankreich

Datenausfall in den USA

Unternehmensfokus: Die Märkte warten auf die Ergebnisse von AMD heute Abend

Der Wirtschaftskalender für die europäischen und nordamerikanischen Handelssitzungen fällt nach den wichtigen Veröffentlichungen zu Wochenbeginn vergleichsweise ruhig aus. Die Börse heute hat die jüngste Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) bereits verarbeitet. Die australische Notenbank überraschte die Märkte mit einer Zinserhöhung und stellte sich damit gegen die Erwartungen mehrerer Investmentbanken, die von einer längeren Zinspause ausgegangen waren. In Europa sorgten unterdessen neue Inflationsdaten aus Frankreich für Aufmerksamkeit. Die jährliche Verbraucherpreisinflation (CPI) fiel auf lediglich 0,3 % im Jahresvergleich und blieb damit deutlich unter der Markterwartung von 0,6 % sowie unter dem vorherigen Wert von 0,8 %. Im Monatsvergleich sanken die Preise um kräftige 0,3 %, was den disinflationären Trend weiter bestätigt. US-Shutdown belastet die Börse heute Der zentrale Unsicherheitsfaktor für die Börse heute bleibt die politische Blockade in Washington. Der anhaltende US-Government-Shutdown hat weite Teile der Bundesverwaltung lahmgelegt, darunter auch das Bureau of Labor Statistics (BLS). Infolgedessen wurde der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls), der ursprünglich für Freitag geplant war, offiziell verschoben. Wirtschaftskalender: Diese Termine stehen heute im Fokus Mangels hochrangiger US-Konjunkturdaten richtet sich der Blick der Marktteilnehmer heute verstärkt auf Notenbank-Statements, Rohstoffdaten sowie auf Konjunkturdaten aus Neuseeland und Australien. Parallel dazu bleibt die laufende US-Berichtssaison ein wichtiger Kurstreiber. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 14:00 Uhr – Rede von Fed-Mitglied Barkin

15:40 Uhr – Rede von Fed-Mitglied Bowman

22:40 Uhr – API-Bericht zu den US-Rohöllagerbeständen

22:45 Uhr – Neuseeland Arbeitsmarktdaten (Q4) Beschäftigungsänderung: Erwartet 0,5 % q/q (im Quartalsvergleich) | Zuvor 0,5 % q/q Lohnkostenindex: Erwartet 0,3 % q/q | Zuvor 0,0 % q/q Arbeitslosenquote: Erwartet 5,3 % | Zuvor 5,3 %

23:00 Uhr – Australien Services PMI: Erwartet 56 | Zuvor 51,1 Börse heute: Wichtige Unternehmenszahlen Im Fokus der Anleger stehen heute mehrere große US-Konzerne, allen voran AMD, das seine Zahlen nach US-Börsenschluss veröffentlicht. Unternehmensberichte: AMD (AMD.US) – Nach Börsenschluss

Merck (MRK.US) – Vor Börseneröffnung

PepsiCo (PEP.US) – Vor Börseneröffnung

