Börse heute: Positive Stimmung an den westlichen Märkten In der letzten Handelssitzung der Woche zeigen sich die westlichen Aktienmärkte optimistisch. Börse heute bedeutet vor allem steigende Kurse in Europa und den USA. Lediglich die chinesischen Börsen hinken hinterher: Schwächere Wirtschaftsdaten aus China sorgten für fallende Kurse, und die CHN.cash Futures notieren im Minus. Besonders im Fokus steht heute der geplante Trump–Putin-Gipfel, von dem erste Updates gegen 20:00 Uhr dt. Zeit erwartet werden. Auch die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Alibaba (BABA.US) werden um 10:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 15. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) USA – 14:30 Uhr Einzelhandelsumsätze (Juli): erwartet +0,6 % im Monatsvergleich (vorher +0,6 %)

Kern-Einzelhandelsumsätze: +0,3 % im Monatsvergleich (vorher +0,5 %)

Exportpreise: +0,1 % im Monatsvergleich (vorher +0,5 %)

Importpreise: +0,1 % im Monatsvergleich (vorher +0,1 %)

NY Fed Manufacturing Index (August): erwartet 0,0 (vorher 5,5) Kanada – 14:30 Uhr Großhandelsumsätze: erwartet +0,7 % (vorher +0,1 %)

Industrieumsätze: erwartet +0,4 % (vorher -0,9 %) USA – 15:15 Uhr Industrieproduktion (vorläufig, Juli): erwartet 0,0 % (vorher +0,3 % im Juni) USA – 16:00 Uhr Verbrauchervertrauen der University of Michigan (vorläufig, August): erwartet 62,0 (vorher 61,7)

Aktueller Lageindex: 67,5 (vorher 68,0)

Erwartungen-Index: 58,4 (vorher 57,7)

Inflationserwartungen 1 Jahr: 3,4 % (unverändert)

Inflationserwartungen 5 Jahre: 4,5 % (vorher 4,4 %)

