Wirtschaftskalender: US-Einzelhandelsumsätze und Arbeitslosenanträge im Fokus des Marktes

Aktienindizes steigen auf beiden Seiten des Atlantiks; Nasdaq / US100 steigt um 0,8 % und DAX / DE40 um 0,4 %

US-Einzelhandelsumsätze im Fokus der Finanzmärkte

Britisches BIP und Industrieproduktion unter den Prognosen; leicht höherer endgültiger VPI aus Deutschland für Dezember Der heutige Handelstag steht erneut im Zeichen der Bullen. Die Indizes in Europa eröffnen höher, getragen vom Optimismus im Technologiesektor, der durch die starken Quartalsergebnisse des weltweit führenden Chipherstellers TSMC (TSM.US) gestützt wird. Die Märkte werden ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Einzelhandelsumsätze richten, und unabhängig davon, was die Daten zeigen, scheint es schwierig zu sein, die positive Stimmung abzuschütteln. Weitere Unternehmen werden ihre Ergebnisse vorlegen, darunter der US-Finanzsektor und der Versicherungsriese, die an der DJIA notierte UnitedHealth Group (UHG.US). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich. 0,6 % gegenüber 0,7 % Prognose

14:30 Uhr - USA, Kern-Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich. 0,5 % gegenüber 0,2 % Prognose

14:30 Uhr - USA, Leistungsansprüche. Prognose 210.000 gegenüber zuvor 201.000

14:30 Uhr - USA, Philly Fed Regionalindex. -5 gegenüber -16,4 zuvor

14:30 Uhr - USA, Exportpreise. Prognose 0,1 % gegenüber 0 % zuvor

16:00 Uhr - USA, NAHB Immobilienindex. Prognose 45 gegenüber 46 zuvor

16:00 Uhr - USA, Unternehmensbestände. Prognose 0,1 % gegenüber 0,1 % zuvor

16:30 Uhr – USA, Gasvorräte laut EIA. Erwartet: -259 Milliarden Kubikfuß (bcf) gegenüber -40 bcf zuvor Reden der Zentralbanker 10:00 Uhr - EZB Mitglied Patsalides

18:30 Uhr - BoC Mitglied Gravelle

21:00 Uhr - EZB Mitglied Panetta Finanzergebnisse Bank of America, Morgan Stanley, United Health Group Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

