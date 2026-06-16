Börse heute: ZEW-Konjunkturdaten, BoJ-Zinsentscheid und Wirtschaftskalender

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Entspannung treibt die Märkte an

Bank of Japan überrascht mit Zinserhöhung

ZEW-Daten im Fokus des Wirtschaftskalenders

Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich deutlich aufgehellt. Auslöser ist ein Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten haben sich auf ein Rahmenabkommen verständigt, das voraussichtlich in der Schweiz offiziell unterzeichnet wird. Die Einigung hat die geopolitische Risikoprämie an den Rohstoffmärkten deutlich reduziert. Brent-Öl fiel unter 83 US-Dollar je Barrel, während WTI unter die Marke von 80 US-Dollar rutschte. An der Börse heute sorgt die Deeskalation für eine verstärkte Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen. Gleichzeitig bleiben die großen Zentralbanken jedoch vorsichtig. Sie verweisen darauf, dass die inflationsfördernden Effekte der monatelangen Störungen bei den Rohstofflieferungen bereits tief in der Weltwirtschaft verankert seien. Im Fokus des heutigen Handelstags stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone. Darüber hinaus richtet sich der Blick auf wichtige Daten vom US-Immobilienmarkt sowie die endgültige Kerninflation aus Polen. Wichtige Ereignisse aus der Asien-Sitzung Bank of Japan hebt Leitzins an Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,0% angehoben. Damit erreicht der japanische Leitzins den höchsten Stand seit 1995. Die Entscheidung fiel mit einer Mehrheit von 7 zu 1 Stimmen. Notenbankchef Kazuo Ueda nahm aufgrund eines Krankenhausaufenthalts nicht an der Sitzung teil. Australien belässt Zinsen unverändert Die Reserve Bank of Australia entschied einstimmig, den Leitzins bei 4,35% zu belassen. Ausschlaggebend waren eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums sowie eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes. Gemischte Konjunkturdaten aus China Die jüngsten Daten aus China lieferten ein gemischtes Bild. Während die Industrieproduktion robuste Signale sendete, deuteten die Einzelhandelsumsätze weiterhin auf eine schwache Binnennachfrage hin. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr – Deutschland ZEW-Konjunkturerwartungen

Prognose: -6,0 Punkte

Vorher: -10,2 Punkte 11:00 Uhr – Eurozone ZEW-Konjunkturerwartungen

Vorher: -9,1 Punkte 14:30 Uhr – USA Baugenehmigungen

Prognose: 1,420 Mio.

Vorher: 1,423 Mio. 14:30 Uhr – USA Baubeginne

Prognose: 1,420 Mio.

Vorher: 1,465 Mio. 22:40 Uhr – USA API-Rohöllagerbestände

Vorher: -9,119 Mio. Barrel Für Anleger an der Börse heute dürften insbesondere die ZEW-Daten und die US-Immobilienmarktzahlen richtungsweisend sein. Im Wirtschaftskalender zählen sie zu den wichtigsten Veröffentlichungen des Tages und könnten die Erwartungen an die weitere Geldpolitik maßgeblich beeinflussen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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