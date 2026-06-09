Börse heute: Wirtschaftskalender, EZB-Ausblick und wichtige Termine der Woche

Das Wichtigste in Kürze Schwache deutsche Konjunktursignale bleiben ein Belastungsfaktor

EZB und US-Inflation stehen im Fokus der Märkte

Chinas Außenhandel überrascht positiv

Die Entspannung im Nahen Osten ermöglicht es den Anlegern, ihren Fokus wieder stärker auf makroökonomische Entwicklungen zu richten. Im heutigen Wirtschaftskalender stehen zwar nur wenige hochrangige Veröffentlichungen an, dennoch liefern die jüngsten Daten wichtige Hinweise für die Entwicklung der Finanzmärkte. Besonders im Fokus der Börse heute stehen die EZB-Sitzung, Inflationsdaten aus den USA sowie aktuelle Konjunkturindikatoren aus Europa und China. Konjunkturdaten im Überblick Montag Die deutschen Auftragseingänge in der Industrie enttäuschten deutlich. Im April gingen sie um 3,8% im Monatsvergleich zurück. Die schwachen Zahlen verstärken die Sorgen über die wirtschaftliche Dynamik in der Eurozone. Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank sowie die anschließende Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Hinweise auf wirtschaftliche Schwächen oder Wachstumsrisiken könnten den Euro belasten. In den USA gingen die Inflationserwartungen für die kommenden zwölf Monate laut einer Umfrage der New Yorker Fed leicht von 3,6% auf 3,5% zurück. Die Märkte blicken jedoch bereits auf die Veröffentlichung der VPI-Daten am Mittwoch. Dienstag Die deutsche Industrieproduktion fiel etwas besser aus als erwartet und milderte damit die Sorgen nach den schwachen Auftragseingängen. Im Jahresvergleich lag der Rückgang lediglich bei 0,5%. China überraschte mit starken Handelsdaten. Die Exporte stiegen im Mai um 14,1% im Jahresvergleich, während die Importe sogar um 27,4% im Jahresvergleich zulegten. Dadurch konnte das Handelsbilanzplus weiter ausgebaut werden. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine heute Dienstag Mittwoch (Vormittag) Unternehmenszahlen im Blick Europa Bellway PLC (BWY.LN) – vor Börseneröffnung

Oxford Instruments (OXIG.LN) – nach Börsenschluss USA J.M. Smucker Co. (SJM.US) – vor Börseneröffnung

Casey's General Stores (CASY.US) – nach Börsenschluss

Cracker Barrel (CBRL.US) – nach Börsenschluss Börse heute: Drei Märkte im Fokus Euro (EUR) Der Euro wartet auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die Märkte rechnen bereits vollständig mit einer ersten Zinserhöhung im aktuellen Zyklus. Entscheidend dürften daher die Aussagen von Christine Lagarde zur weiteren Geldpolitik und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone sein. Nasdaq Nach den Verlusten zum Wochenausklang stabilisieren sich die US-Technologiewerte wieder. Anleger beobachten weiterhin aufmerksam die geopolitische Lage im Nahen Osten sowie mögliche Signale für eine breitere Marktkorrektur. Norwegische Krone (NOK) Die norwegische Krone bleibt stark von der Risikostimmung an den Finanzmärkten und den Entwicklungen am Energiemarkt abhängig. Zusätzliche Impulse könnten morgen durch die Veröffentlichung der Inflationsdaten für Mai entstehen. Fazit Für die Börse heute stehen vor allem die anstehenden US-VPI-Daten und die EZB-Sitzung im Mittelpunkt. Der Wirtschaftskalender liefert Anlegern wichtige Orientierungspunkte für mögliche Marktbewegungen bei Währungen, Aktien und Indizes. Besonders die Entwicklung der Inflation und die geldpolitischen Signale der Notenbanken dürften die Märkte in den kommenden Tagen prägen. Autor: Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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