Börse heute: Wirtschaftskalender und US-Bilanzen

Der Wirtschaftskalender ist am Mittwoch prall gefüllt. Neben wichtigen US-Konjunkturdaten stehen neue Informationen zur Schuldenaufnahme der US-Regierung sowie die Quartalszahlen mehrerer großer amerikanischer Unternehmen auf dem Programm. Die stärksten Impulse für die Börse heute könnten vom ADP-Arbeitsmarktbericht, dem ISM-Dienstleistungsindex und der vierteljährlichen Refinanzierungsankündigung des US-Finanzministeriums ausgehen. An der Wall Street richtet sich der Blick außerdem auf die Geschäftszahlen von Walt Disney, Eli Lilly, Uber und AppLovin.

📆 Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute

(alle Angaben in deutscher Zeit)

ADP-Arbeitsmarktbericht um 14:15 Uhr

Um 14:15 Uhr wird der US-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP veröffentlicht. Der Konsens erwartet einen Beschäftigungsaufbau von 70.000 bis 75.000 Stellen im US-Privatsektor. Im Vormonat waren 98.000 neue Arbeitsplätze gemeldet worden.

Eine deutliche Abweichung von den Erwartungen könnte die Zinserwartungen und damit den US-Dollar, den Goldpreis sowie die großen US-Aktienindizes bewegen. Der ADP-Bericht gilt zudem als wichtiger Hinweis auf die Entwicklung des amerikanischen Arbeitsmarktes.

US-Finanzministerium stellt Refinanzierungspläne vor

Um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht das US-Finanzministerium seine vierteljährliche Refinanzierungsankündigung. Darin informiert die Behörde über den geplanten Finanzierungsbedarf der Regierung und mögliche Änderungen an ihren Schuldenrückkäufen.

Weitere Einzelheiten zu den kommenden Auktionen zwei-, zehn- und 30-jähriger US-Staatsanleihen sowie zu den geplanten Rückkäufen werden um 16:00 Uhr GMT erwartet. Die Angaben könnten die Renditen am US-Anleihemarkt beeinflussen und damit auch die Bewertung zinssensibler Aktien verändern.

ISM-Dienstleistungsindex um 16:00 Uhr

Zu den wichtigsten Terminen im Wirtschaftskalender zählt der ISM-Dienstleistungsindex, der um 15:00 Uhr GMT veröffentlicht wird. Für den Hauptindex wird ein Wert von 54,5 Punkten erwartet. Ein Stand oberhalb von 50 Punkten signalisiert eine wachsende Aktivität im US-Dienstleistungssektor. Neben dem Gesamtindex dürften Anleger besonders auf die Teilindizes für Beschäftigung und gezahlte Preise achten. Diese liefern Hinweise auf die Lage am Arbeitsmarkt und den Inflationsdruck in den USA.

US-Rohöllagerbestände und Fed-Reden

Um 16:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht die US-Energiebehörde EIA ihren wöchentlichen Bericht zu den amerikanischen Rohöllagerbeständen. Die Daten können für Bewegung beim Ölpreis und bei Aktien aus dem Energiesektor sorgen.

Im weiteren Tagesverlauf sind zudem Reden der US-Notenbankvertreterinnen Lisa Cook und Mary Daly vorgesehen. Anleger dürften ihre Aussagen nach Hinweisen auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve durchsuchen.

Einkaufsmanagerindizes aus Europa und Großbritannien

Bereits früher am Handelstag werden die endgültigen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor der Eurozone und Großbritanniens veröffentlicht. Revisionen gegenüber den vorläufigen Ergebnissen könnten den Euro, das britische Pfund und europäische Aktien beeinflussen. Die Reserve Bank of India hat ihren Leitzins unterdessen unverändert bei 5,25% belassen.

Börse heute: Diese US-Unternehmen legen Zahlen vor

Walt Disney

Walt Disney veröffentlicht seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des Streaminggeschäfts und die Einnahmen der Freizeitparks. Anleger achten besonders darauf, ob Disney die Profitabilität seiner Streamingangebote weiter verbessern konnte. Auch die Besucherzahlen, Ticketpreise und Konsumausgaben in den Themenparks dürften für die Reaktion der Disney-Aktie entscheidend sein.

Eli Lilly

Eli Lilly legt seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Der Markt konzentriert sich insbesondere auf die Umsätze mit GLP-1-Medikamenten sowie auf die Pläne des Pharmakonzerns zum Ausbau seiner Produktionskapazitäten.

Neben dem Umsatzwachstum dürften der Ausblick und mögliche Aussagen zu Lieferengpässen die Eli-Lilly-Aktie bewegen.

Uber

Uber präsentiert ebenfalls seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Im Fokus stehen das Wachstum der Bruttobuchungen sowie die Entwicklung der Bereiche Mobilität und Essenslieferungen. Für die Uber-Aktie sind außerdem die operative Profitabilität, der freie Cashflow und der Ausblick des Managements von Bedeutung.

AppLovin

AppLovin veröffentlicht neue Ergebnisse zu seiner KI-gestützten Werbeplattform. Anleger dürften vor allem auf das Umsatzwachstum, die Margenentwicklung und die Nachfrage nach den Werbetechnologien des Unternehmens achten. Nach der starken Entwicklung des Geschäfts könnten bereits kleinere Abweichungen von den hohen Markterwartungen für deutliche Kursbewegungen sorgen.

Western Digital und SanDisk

Auch Western Digital und SanDisk legen Quartalszahlen vor. Ihre Ergebnisse liefern Hinweise auf die Nachfrage nach NAND-Speichern sowie auf Investitionen in Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Neben den Verkaufspreisen für Speicherprodukte stehen Lagerbestände, Margen und die erwartete Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor im Mittelpunkt.

Experten Fazit: Arbeitsmarkt, US-Schulden und Quartalszahlen bestimmen den Handel

Die Börse heute wird von einer ungewöhnlich dichten Mischung aus Konjunkturdaten, geldpolitischen Signalen und Unternehmenszahlen geprägt. Der ADP-Arbeitsmarktbericht und der ISM-Dienstleistungsindex könnten die Erwartungen an die Federal Reserve verändern. Gleichzeitig kann die Refinanzierungsankündigung des US-Finanzministeriums neue Bewegung in den Anleihemarkt bringen.

Auf Unternehmensebene dürften insbesondere die Zahlen von Walt Disney, Eli Lilly, Uber und AppLovin für Aufmerksamkeit sorgen. Anleger sollten deshalb im Tagesverlauf mit einer erhöhten Volatilität an den Aktien-, Devisen-, Rohstoff- und Anleihemärkten rechnen.

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FAQ zur Börse heute und zum Wirtschaftskalender

Welche Termine sind im Wirtschaftskalender heute besonders wichtig?

Im Mittelpunkt stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht um 13:15 Uhr GMT, die Refinanzierungsankündigung des US-Finanzministeriums um 13:30 Uhr GMT und der ISM-Dienstleistungsindex um 15:00 Uhr GMT.

Was wird beim ADP-Arbeitsmarktbericht erwartet?

Analysten rechnen mit einem Beschäftigungsaufbau von 70.000 bis 75.000 Stellen im US-Privatsektor. Im Vormonat waren 98.000 neue Arbeitsplätze gemeldet worden.

Warum ist der ISM-Dienstleistungsindex für die Börse wichtig?

Der Index zeigt die Entwicklung des bedeutenden US-Dienstleistungssektors. Seine Teilindizes zu Beschäftigung und Preisen können zudem Hinweise auf den Arbeitsmarkt, die Inflation und die künftige Geldpolitik geben.

Welche Unternehmen veröffentlichen heute Quartalszahlen?

Zu den wichtigsten Unternehmen zählen Walt Disney, Eli Lilly, Uber, AppLovin, Western Digital und SanDisk.

Warum ist die Refinanzierungsankündigung des US-Finanzministeriums relevant?

Die Ankündigung informiert über die geplante Ausgabe und den Rückkauf von US-Staatsanleihen. Änderungen beim Angebot können die Anleiherenditen und dadurch auch Aktien, Währungen und Edelmetalle beeinflussen.