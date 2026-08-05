Börse Aktuell: Iran-Verhandlungen bewegen Öl und Gold

Die aktuellen Markt News stehen im Zeichen der Verhandlungen über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Während Iran vor möglichen Verzögerungen warnt, zeigt sich US-Präsident Donald Trump optimistisch. Die Aussicht auf eine zumindest vorübergehende Einigung lässt die Ölpreise weiter sinken und stützt zugleich den Goldpreis. Bei den Unternehmensnachrichten sorgen AMD und SpaceX trotz starker Zahlen für Enttäuschung.

Iran stellt schnelle Öffnung der Straße von Hormus infrage

Iran erklärte, dass sich die mit Oman vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus verzögern könnte, solange die militärischen Drohungen der USA anhalten. Frühere Berichte hatten auf eine mögliche Ankündigung am Mittwoch hingedeutet. Die Märkte rechnen weiterhin damit, dass zumindest eine vorübergehende Vereinbarung zustande kommt.

Donald Trump sagte unterdessen, die Verhandlungen machten gute Fortschritte und die Straße von Hormus dürfte bald wieder geöffnet werden. Gleichzeitig warnte der US-Präsident Iran vor einer starken militärischen Reaktion, sollten die Gespräche scheitern.

Berichten zufolge stehen die USA, Iran und Oman kurz vor einer auf 60 Tage befristeten Vereinbarung. Diese soll sowohl den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus als auch die Wiederherstellung einer Waffenruhe regeln. Iran könnte dabei eine größere Kontrolle über den Schiffsverkehr erhalten als vor Beginn des Konflikts. Oman soll im Gegenzug eine operative Rolle übernehmen.

Ein anonymer israelischer Regierungsvertreter erklärte, Trump strebe eine Einigung mit Iran "um jeden Preis" an. Die Aussage deutet auf Bedenken hin, Washington könnte Bedingungen akzeptieren, die Teheran entgegenkommen, um den Konflikt möglichst schnell zu beenden.

Markt News: Ölpreise fallen wegen geringerer Versorgungsrisiken

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtsbewegung fort. Der Ölpreis OIL verliert am heutigen Handelstag 0,10% und fällt auf 78,30 US-Dollar je Barrel. Der US-Ölpreis WTI gibt um 0,30% auf 74,90 US-Dollar je Barrel nach. Die geringere Gefahr von Unterbrechungen der Energieversorgung drückt zugleich die kurzfristigen Inflationserwartungen. Die Preisentwicklung bleibt jedoch anfällig für Verzögerungen bei den Verhandlungen oder eine erneute Eskalation im Nahen Osten.

Sollte die Straße von Hormus tatsächlich wieder geöffnet werden, könnten die Risikoaufschläge am Ölmarkt weiter zurückgehen. Ein Scheitern der Gespräche dürfte dagegen schnell für neue Preissprünge sorgen.

Goldpreis steigt auf 4.190 US-Dollar

Gold verteuert sich um 1,90% auf 4.190 US-Dollar je Feinunze. Die rückläufigen Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und reduzieren die Erwartungen an eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed. Verbesserte Aussichten für den Energiemarkt könnten außerdem zu sinkenden Anleiherenditen und einem schwächeren US-Dollar führen. Beide Entwicklungen würden Edelmetalle wie Gold grundsätzlich unterstützen.

Arbeitslosigkeit in Neuseeland erreicht Elfjahreshoch

Die Arbeitslosenquote in Neuseeland ist auf den höchsten Stand seit elf Jahren gestiegen und setzt den Neuseeland-Dollar unter Druck. Der übrige Arbeitsmarktbericht fiel allerdings weniger schwach aus. Die Beschäftigung legte etwas stärker zu als erwartet. Insgesamt deuten die Daten auf zunehmende freie Kapazitäten am Arbeitsmarkt hin. Diese Entwicklung könnte die Inflationssorgen der Reserve Bank of New Zealand dämpfen und den Spielraum für eine lockerere Geldpolitik vergrößern.

Bank of Japan beschließt Zinserhöhung mit deutlicher Mehrheit

Die Zinserhöhung der Bank of Japan auf 1,0% im Juni wurde mit sieben zu einer Stimme beschlossen. Die Währungshüter kamen zu dem Schluss, dass die Aufwärtsrisiken für die Inflation schwerer wiegen als die negativen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf das Wirtschaftswachstum. Unterstützt wurde die Entscheidung durch ein kräftiges Lohnwachstum, steigende Inflationserwartungen und die schnelle Übertragung höherer Ölpreise auf die japanische Wirtschaft. Die Bank of Japan bestätigte außerdem ihren Plan, die weitere Reduzierung ihrer Käufe japanischer Staatsanleihen ab April 2027 zu beenden.

Fed-Mitglied Schmid fordert restriktivere Geldpolitik

Jeff Schmid, Präsident der Federal Reserve Bank of Kansas City, bezeichnete die Inflation weiterhin als zu hoch. Seiner Einschätzung nach sollte die Geldpolitik restriktiver ausgerichtet werden. Schmid erklärte außerdem, dass Investitionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu zusätzlichem Inflationsdruck beitragen. Seine Aussagen stehen im Kontrast zu den sinkenden kurzfristigen Inflationserwartungen, die aktuell von den rückläufigen Ölpreisen ausgehen.

Chinas Dienstleistungssektor verliert an Dynamik

Der RatingDog Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor fiel im Juli von 54,1 auf 50,4 Punkte. Das Ergebnis lag deutlich unter den Markterwartungen. Ein Wert oberhalb von 50 Punkten signalisiert zwar weiterhin Wachstum, der starke Rückgang zeigt jedoch, dass sich die wirtschaftliche Dynamik im chinesischen Dienstleistungssektor erheblich abgeschwächt hat.

Australiens Dienstleistungssektor wächst kräftiger

Der australische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im Juli auf 53,6 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit sechs Monaten. Die Auftragseingänge kehrten in den Wachstumsbereich zurück, die Beschäftigung nahm zu und das Geschäftsklima verbesserte sich. Die Daten zeichnen damit ein deutlich robusteres Bild als die jüngsten Konjunkturzahlen aus China.

AMD-Aktie fällt trotz überzeugender Quartalszahlen

AMD übertraf die Erwartungen der Analysten beim Gewinn, Umsatz und operativen Ergebnis. Auch der Umsatzausblick für das dritte Quartal lag über dem Marktkonsens und deutet auf eine weiterhin starke Nachfrage hin. Dennoch konnten die Ergebnisse die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllen. Die AMD-Aktie verlor im nachbörslichen Handel 8,80%. Die Kursreaktion zeigt, dass überzeugende Geschäftszahlen bei ambitionierten Bewertungen möglicherweise nicht ausreichen, um weitere Kursgewinne auszulösen.

SpaceX meldet starkes Umsatzwachstum

SpaceX erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 92% im Jahresvergleich und liegt über den Erwartungen. Der operative Verlust im KI-Segment fiel deutlich geringer aus als prognostiziert. Auch das bereinigte EBITDA übertraf die Konsensschätzung klar. Starlink blieb der wichtigste Wachstumstreiber des Unternehmens. Trotz der starken Ergebnisse fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 7%.

Börse Aktuell: Das bewegt die Märkte jetzt

Für die kurzfristige Entwicklung an den Finanzmärkten bleibt der Verlauf der Gespräche über die Straße von Hormus entscheidend. Eine Einigung dürfte die Ölpreise weiter entlasten, die Inflationserwartungen dämpfen und Gold über niedrigere Renditen sowie einen schwächeren US-Dollar unterstützen.

Eine Verzögerung oder ein Scheitern der Verhandlungen könnte diese Entwicklung jedoch schnell umkehren. Anleger sollten daher neben politischen Aussagen vor allem konkrete Vereinbarungen zum Schiffsverkehr und zur Waffenruhe beobachten.

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FAQ zu den aktuellen Markt News

Warum fallen die Ölpreise aktuell?

Die Ölpreise fallen, weil die USA, Iran und Oman offenbar kurz vor einer Vereinbarung über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus stehen. Dadurch sinkt das Risiko von Unterbrechungen der globalen Energieversorgung.

Warum steigt der Goldpreis?

Gold profitiert von rückläufigen Ölpreisen und sinkenden Inflationserwartungen. Dadurch könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Fed abnehmen, während niedrigere Anleiherenditen und ein schwächerer US-Dollar den Goldpreis zusätzlich unterstützen.

Was beinhaltet die geplante Vereinbarung mit Iran?

Berichten zufolge soll die Vereinbarung eine Laufzeit von 60 Tagen haben. Sie soll den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus regeln und eine Waffenruhe wiederherstellen. Iran könnte mehr Kontrolle über den Schiffsverkehr erhalten, während Oman eine operative Rolle übernehmen soll.

Warum fällt die AMD-Aktie trotz guter Zahlen?

AMD übertraf zwar die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, konnte die hohen Erwartungen der Anleger jedoch offenbar nicht vollständig erfüllen. Die Aktie verlor deshalb nachbörslich 8,80%.

Welche Konjunkturdaten sind für die Börse aktuell wichtig?

Im Fokus stehen die gestiegene Arbeitslosigkeit in Neuseeland, die schwächere Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor und der verbesserte australische Einkaufsmanagerindex. Zusätzlich beeinflussen die Signale der Bank of Japan und der Fed die Erwartungen an die internationale Geldpolitik.