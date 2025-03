Wirtschaftskalender: US-PCE-Wert im Fokus der Märkte

US-Indizes fallen vor den PCE-Daten (13:30 dt. Zeit). VIX steigt um 2 %; US100 fällt unter 20.000 Punkte

Die Marktstimmung in den europäischen Indizes kühlt sich ab, da die Trader auf wichtige Daten aus Deutschland warten.

EUR/USD ist nach schwachen europäischen Makrodaten um fast 0,2 % gesunken, während die Renditen von US-Staatsanleihen ebenfalls sinken. Die Märkte zeigen sich heute vor dem US-PCE-Inflationsbericht für Februar vorsichtig. Ein höher als erwarteter Wert könnte die Stimmung belasten, insbesondere nachdem eine Reihe von Vertretern der US-Notenbank die Bedeutung der anstehenden Inflationsdaten betont haben. Sollten die Daten positiv überraschen, könnte der Markt eine längere Pause in der Geldpolitik der Fed einpreisen – insbesondere angesichts der Tatsache, dass Handelszölle die Inflationswerte kurzfristig wahrscheinlich in die Höhe treiben werden. Die europäischen Makrodaten schwächten den Euro, da die deutsche Arbeitslosenquote von zuvor 6,2 % auf 6,3 % stieg, wobei die Veränderung der Arbeitslosigkeit viel höher ausfiel als erwartet, während der Verbraucherpreisindex aus Frankreich und Spanien niedriger ausfiel. Die Stimmung der deutschen Verbraucher laut GfK überraschte negativ, während die Stimmung der italienischen Verbraucher und Unternehmen unter den Erwartungen lag. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 13:30 Uhr – USA, PCE-Inflationsprognose : 2,5 % im Jahresvergleich gegenüber 2,5 % zuvor

Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich gegenüber 0,3 % zuvor Prognose der Verbraucherausgaben : 0,5 % gegenüber -0,2 % zuvor Prognose des persönlichen Einkommens : 0,4 % gegenüber 0,9 % zuvor Prognose des realen Verbrauchs : 0,3 % gegenüber -0,5 % zuvor 13:30 Uhr – Kanada, BIP-Veränderung (im Monatsvergleich) Prognose: 0,3 % gegenüber 0,2 % zuvor 15:00 Uhr – USA, University of Michigan Consumer Sentiment (Endgültiger Messwert) Erwartet: 57,9 (unverändert)

Aktuelle Bedingungen: Erwartet 63,5 (unverändert)

Erwartungsindex: Erwartet 54,1 gegenüber 54,2 zuvor

1-Jahres-Inflationserwartungen : 4,9 % im Jahresvergleich

: 4,9 % im Jahresvergleich 5-Jahres-Inflationserwartungen: 3,9 % im Jahresvergleich 🎙️ Zentralbanker-Reden Michael Barr von der Fed

