Börse heute & Wirtschaftskalender | US-Daten, Notenbanken & Quartalszahlen

Das Wichtigste in Kürze US-Daten der Philly Fed im makroökonomischen Fokus ( Prognose: 10 gegenüber 23,2 zuvor)

Märkte warten auf Reden von Fed-Mitgliedern

Kanadische Baubeginne werden voraussichtlich bei 257.000 gegenüber 245.800 zuvor liegen

An den Finanzmärkten blicken Anleger heute gespannt auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Da der US-Regierungsstillstand anhält, rücken sogenannte „zweitrangige“ Indikatoren stärker in den Fokus. Diese sollen Hinweise auf den wirtschaftlichen Ausblick jenseits des Atlantiks liefern. Im Mittelpunkt steht der Philadelphia Fed Manufacturing Index (Philly Fed) für Oktober. Der Wirtschaftskalender zeigt sonst nur wenige Highlights, was den Blick der Märkte auf diese Veröffentlichung lenkt. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) Makrodaten 14:15 Uhr GMT (Kanada): Baubeginne (Oktober) – Prognose 257.000 vs. 245.800 zuvor

14:30 Uhr GMT (USA): Philly Fed Index (Oktober) – Prognose 10 vs. 23,2 zuvor Zentralbank-Reden 15:00 Uhr GMT: Fed – Waller, Miran, Barr

16:00 Uhr GMT: Fed – Bowman

16:45 Uhr GMT: BoE – Mann | EZB – Kocher

18:00 Uhr GMT: EZB – Lagarde

19:30 Uhr GMT: BoC – Macklem

20:30 Uhr GMT: BoE – Greene Globale Konjunkturdaten im Überblick In Großbritannien fielen die Daten zu BIP, Bauausgaben und Dienstleistungen etwas schwächer aus als erwartet, während die Industrieproduktion positiv überraschte. Aus Australien kamen während der asiatischen Sitzung schwächere Arbeitsmarktdaten: Die Arbeitslosenquote stieg von 4,2 % auf 4,5 %, allerdings wuchs die Beschäftigung stärker als prognostiziert. Diese gemischten Signale spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit viele Anleger beschäftigt – insbesondere im Hinblick auf das globale Wachstum und die Zinsentwicklung. Unternehmensberichte im Fokus Vor US-Markteröffnung:

Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers Nach Börsenschluss:

