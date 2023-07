Wirtschaftskalender: US PPI-Inflation steht bevor 🔎

Erzeugerpreisindex (PPI) in den USA

EZB-Protokoll der Juni-Sitzung

Europäische Indizes eröffnen heute höher am Kassamarkt

Die europ√§ischen Futures-Indizes zeigen eine leicht h√∂here Er√∂ffnung f√ľr die Kassensitzung in Europa. Die CFD-Kontrakte f√ľr den DAX /DE30¬†notieren √ľber 16.100 Punkten. Heute werden die Anleger weitere wichtige Makrodaten erhalten. In Europa werden mehrere kleinere L√§nder VPI-Daten und Zahlen zur Industrieproduktion ver√∂ffentlichen. Das wichtigste Ereignis auf dem europ√§ischen Markt wird jedoch die Ver√∂ffentlichung des EZB-Protokolls der letzten Sitzung sein.

Die wichtigste makro√∂konomische Ver√∂ffentlichung f√ľr den US-Markt werden die Ergebnisse des Erzeugerpreisindex (PPI) sein, aber auch die Erstantr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung werden den Anlegern vorgelegt. Es wird ein R√ľckgang der Inflation auf 0,4% im Jahresvergleich und der Kerninflation auf 2,7% im Jahresvergleich erwartet. Es wird erwartet, dass die heutigen PPI-Daten f√ľr Juni die in der Weltwirtschaft beobachteten deflation√§ren Trends verst√§rken werden.

Detailierter Makro-Kalender, alle Angaben in deutscher Zeit:

8:30 Uhr - Ungarn, industrielle Produktion:

n.s.a. - Erwartet: -6,9% YoY (im Jahresvergleich), zuvor: -8,3% YoY

s.a. - Erwartet: 1,6% MoM (im Monatsvergleich), zuvor: -2,5% MoM

8:45 Uhr - Frankreich, VPI:

VPI: Erwartet: 4,5% YoY, zuvor: 5,1% YoY

13:30 Uhr - EZB, Protokollveröffentlichung

14:30 Uhr - USA, PPI f√ľr den Monat¬†Juni:

Headline: Erwartet: 0,4% YoY, zuvor: 1,1% YoY

Core: Erwartet: 2,7% YoY, zuvor: 2,8% YoY

14:30 Uhr - USA, Erstantr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung:

Erwartet: 250k, zuvor: 248k

