Wirtschaftskalender: US-Präsidentschaftswahlen und ISM-Dienstleistungsbericht im Fokus der Märkte 🗽

Die Märkte in Europa eröffneten nach einer erfolgreichen Sitzung in Asien, wo die chinesischen Indizes zulegten, höher. US-Indexkontrakte legen leicht zu

Investoren warten auf US-Dienstleistungssektor-ISM; Erwartungen deuten auf leichte Abschwächung und minimalen Rückgang der Preiskomponente von sehr hohen Niveaus hin

Märkte warten auf das Ergebnis der US-Wahl; mögliches ungefähres Endergebnis gegen 14 Uhr deutscher Zeit (6. November). Kalshi-Prognosemarkt deutete in den letzten Stunden auf einen erneuten Anstieg der Trump-Quoten hin Angesichts eines sehr leichten Kalenders in der europäischen Sitzung wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte vollständig auf die Daten des US-Dienstleistungssektors (ISM) konzentrieren. Darüber hinaus werden die Anleger über die US-Handelsbilanz, die Veränderung der Ölvorräte gemäß API und die Daten vom neuseeländischen Arbeitsmarkt informiert, wo eine ziemlich deutliche Verlangsamung erwartet wird, in Kombination mit dem ISM, was sich auf die Volatilität des NZDUSD-Paares auswirken könnte. Das größte Ereignis sind natürlich auch heute noch die US-Präsidentschaftswahlen, deren Ergebnisse den US-Dollar, die Wall Street und den Kryptomarkt beeinflussen könnten, wo steigende Trump-Quoten in den letzten Monaten Bitcoin stützten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 10:30 Uhr Großbritannien, PMI für Dienstleistungen (Oktober): 51,8 prognostiziert gegenüber 52,4 zuvor 14:30 Uhr USA, Handelsbilanz (Oktober): -84 Mrd. USD prognostiziert gegenüber -70,4 Mrd. USD zuvor 14:30 Uhr Kanada, Handelsbilanz (Oktober): -0,9 Mrd. CAD gegenüber -1,1 Mrd. CAD zuvor 15:45 Uhr USA, Dienstleistungs-PMI: 55,3 prognostiziert gegenüber 55,2 zuvor 16:00 Uhr USA, ISM-Dienstleistungen: 53,8 prognostiziert gegenüber 54,9 zuvor Preise: 58 prognostiziert gegenüber 59,4 zuvor

Auftragseingänge: 58 gegenüber 59,4 zuvor

Beschäftigung: 48 gegenüber 48,1 zuvor 22:40 Uhr USA, Veränderung der Ölvorräte laut API: 1,8 Millionen Barrel gegenüber -0,57 Millionen Barrel zuvor 22:45 Uhr Neuseeland, Arbeitslosenquote: 5 % gegenüber 4,6 % zuvor Veränderung der Beschäftigung: -0,4 % im Monatsvergleich gegenüber 0,4 % zuvor Ergebnisse börsennotierter Unternehmen Apollo Global Management, Ferrari, Emerson Electric, Thomson Reuters, Coupang, Cummins, Microchip Technology, Gartner, Marathon Petroleum

