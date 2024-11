Wirtschaftskalender: Wachstum in Großbritannien enttäuscht, US-Einzelhandelsumsätze im Fokus

Der heutige Wirtschaftskalender enthält wichtige Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA und verschiedene Messwerte zur Industrieproduktion. Marktteilnehmer werden die Reden von Vertretern der Fed und der EZB genau beobachten. Die Märkte sind in Brasilien wegen des Tages der Republik und in Indien wegen Guru Nanak Jayanti geschlossen. Die britische Wirtschaft kühlte sich im dritten Quartal schneller ab als erwartet, was einen enttäuschenden Start für das Versprechen von Premierminister Keir Starmer darstellt, das Wachstum anzukurbeln. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 % und lag damit unter dem von Ökonomen prognostizierten Anstieg von 0,2 %, wie Daten des Office for National Statistics am Freitag zeigten. Allein im September schrumpfte die Wirtschaft unerwartet um 0,1 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 - Veröffentlichung von Daten aus dem Vereinigten Königreich: BIP (YoY - im Jahresvergleich) (Q3): tatsächlich 1 % gegenüber Prognose 0,1 %; zuvor 0,7 %

BIP (QoQ - im Quartalsvergleich) (Q3): tatsächlich 0,1 % gegenüber Prognose 0,2 %; zuvor 0,5 %

Industrieproduktion (MoM - im Monatsvergleich) (Sep): tatsächlich -0,5 % gegenüber Prognose 0,1 %; zuvor 0,5 %

Herstellungsproduktion (MoM) (Sep): tatsächlich -1 % gegenüber Prognose 0,0 %; zuvor 1,1 % 08:30 - Schweiz: PPI (MoM) (Okt): Prognose 0,1 % gegenüber zuvor -0,1 % 08:45 - Frankreich Daten: CPI (MoM) (Okt): Prognose 0,2 % gegenüber zuvor -1,3 %

HVPI (MoM) (Okt.): Prognose 0,3 % gegenüber -1,3 % 10:30 - UK: Arbeitsproduktivität (Q2): 0,1 % 14:30 - US-Daten: Einzelhandelsumsätze (MoM) (Okt.): Prognose 0,5 % gegenüber 0,3 %

Einzelhandelsumsätze (MoM) (Okt.): Prognose 0,4 % gegenüber Vorwert 0,3 %

NY Empire State Manufacturing Index (Nov.): Prognose -0,30 gegenüber Vorwert -11,90

Exportpreisindex (MoM) (Okt.): Prognose -0,1 % gegenüber Vorwert -0,7 %

Importpreisindex (MoM) (Okt.): Prognose -0,1 % gegenüber Vorwert -0,4 %

Einzelhandelskontrolle (MoM) (Okt.): vorher 0,7 % 14:30 - Kanada: Großhandelsumsätze (MoM) (Sep.): Prognose 1,0 % gegenüber vorher -0,6 % 15:15 - US-Industrieproduktion: Industrieproduktion (MoM) (Okt.): Prognose -0,3 % gegenüber vorher -0,3 %

Industrieproduktion (YoY) (Okt.): vorher -0,64 % 16:00 - US-Zusatzdaten: Unternehmensbestände (MoM) (Sep): Prognose 0,3 % gegenüber dem Vormonat 0,2 %

Einzelhandelsbestände ohne Autos (Sep): Prognose 0,5 % gegenüber dem Vormonat 0,3 % 19:00 - US: Atlanta Fed GDPNow (Q4): Prognose 2,5 % gegenüber dem Vormonat 2,5 %

Baker Hughes Oil Rig Count: Vormonat 479

Baker Hughes Total Rig Count: vorher 585 21:30 - CFTC-Positionsdaten (Vorherige Messwerte): GBP spekulative Nettopositionen: 45,1 Tsd.

Rohöl spekulative Nettopositionen: 196,1 Tsd.

Gold spekulative Nettopositionen: 255,3 Tsd.

Nasdaq 100 spekulative Nettopositionen: 16,1 Tsd.

S&P 500 spekulative Nettopositionen: 113,4 Tsd.

AUD spekulative Nettopositionen: 31,0 Tsd.

BRL spekulative Nettopositionen: -12,5 Tsd.

JPY spekulative Nettopositionen: -44,2 Tsd.

EUR spekulative Nettopositionen: -21,7 Tsd. Marktfeiertage: Brasilien - Republic Day

Indien - Guru Nanak Jayanti Reden der Zentralbanker: EZB Mitglied McCaul (12:30 Uhr)

EZB Mitglied Lane (16:00 Uhr)

