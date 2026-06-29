Wirtschaftskalender: Was könnte die Märkte diese Woche bewegen? (29.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze Sintra-Forum im Fokus

US-Arbeitsmarktbericht bereits am Donnerstag

Wirtschaftskalender mit zahlreichen Konjunkturdaten

Die Börse heute blickt auf eine ereignisreiche Handelswoche. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders stehen wichtige Konjunkturdaten aus Europa, China und Japan sowie das renommierte EZB-Forum in Sintra. Darüber hinaus rücken der US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls), Inflationsdaten und zahlreiche Reden führender Notenbanker in den Fokus der Anleger. Für Investoren dürfte diese Woche richtungsweisend werden. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten könnten nicht nur die Erwartungen an den weiteren Zinspfad der großen Zentralbanken beeinflussen, sondern auch für erhöhte Volatilität an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten sorgen. ⚡ Key Takeaways 🏦 Sintra-Forum im Fokus: Zentralbanker aus aller Welt diskutieren den weiteren Zinspfad.

📊 US-Arbeitsmarktbericht bereits am Donnerstag: Wegen des US-Feiertags wird der NFP-Bericht vorgezogen.

🌍 Wirtschaftskalender mit zahlreichen Konjunkturdaten: PMI-Daten aus China, Inflationszahlen aus Europa und wichtige Daten aus Japan stehen auf der Agenda. 📅 Wirtschaftskalender: Diese Termine sollten Anleger im Blick behalten Die neue Handelswoche beginnt vergleichsweise ruhig, gewinnt jedoch im Verlauf deutlich an Dynamik. 📌 Montag HICP-Inflation aus Spanien

Konjunkturstimmungsindikator der Eurozone

🏦 Beginn des EZB-Forums in Sintra mit einer Rede von Christine Lagarde Bereits zum Wochenauftakt richten sich die Blicke auf die Aussagen führender Notenbanker, die Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik liefern könnten. 🌍 Börse heute: Dienstag bringt Konjunkturdaten aus aller Welt Der Dienstag zählt zu den datenreichsten Handelstagen der Woche. Auf dem Wirtschaftskalender stehen: Arbeitslosenquote und Industrieproduktion aus Japan

Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia (RBA)

Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus China

Revidiertes BIP für Großbritannien

Inflationsdaten aus Frankreich

Verbraucherpreise aus Polen Vor allem die chinesischen PMI-Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft. 🏦 Sintra-Forum rückt in den Mittelpunkt Ein besonderes Augenmerk gilt dem jährlichen Zentralbanktreffen in Portugal. Am Mittwoch stehen unter anderem Reden von: 🏛️ EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Vertretern der US-Notenbank

🌍 weiteren führenden Zentralbankern Die Aussagen könnten neue Hinweise auf den zukünftigen Zinspfad und die weitere Entwicklung der Inflation liefern. US-Arbeitsmarktbericht sorgt für Spannung Ein Highlight des Wirtschaftskalenders folgt bereits am Donnerstag: 👷 Non-Farm Payrolls (NFP)

📈 US-Arbeitslosenquote

💰 Lohnentwicklung Da die USA am Freitag den Unabhängigkeitstag feiern, wird der normalerweise freitags veröffentlichte Arbeitsmarktbericht ausnahmsweise vorgezogen. Die Daten gelten als einer der wichtigsten Indikatoren für die Geldpolitik der Federal Reserve. Japan bleibt im Fokus der Märkte Auch aus Asien kommen wichtige Impulse. Besonders relevant: 🛍️ Robuste Einzelhandelsumsätze

💴 Spekulationen über weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan

💱 USD/JPY nähert sich der Marke von 162 Sollte die Bank of Japan ihre Geldpolitik weiter straffen, könnte dies deutliche Auswirkungen auf die internationalen Devisenmärkte haben. 📈 Diese Märkte sollten Anleger beobachten Neben den klassischen Konjunkturdaten nennt der Wirtschaftskalender drei besonders spannende Märkte: 💴 Japanischer Yen Fokus auf mögliche Interventionen der Bank of Japan 🥈 Silber Preis notiert deutlich unter den Höchstständen des Jahres 🛢️ Rohöl und LNG Weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran könnten die Energiepreise beeinflussen Diese Märkte könnten in den kommenden Tagen besonders stark auf neue Nachrichten reagieren. ⚠️ Risiken für die Börse heute Anleger sollten in dieser Woche besonders auf folgende Faktoren achten: 🏦 überraschende Aussagen der Zentralbanken

📊 stärker oder schwächer als erwartete Konjunkturdaten

🌍 geopolitische Entwicklungen

💵 Veränderungen der Zinserwartungen Diese Ereignisse könnten die Volatilität an den Finanzmärkten deutlich erhöhen. 🧾 Fazit: Wirtschaftskalender liefert zahlreiche Impulse für die Börse heute Der aktuelle Wirtschaftskalender verspricht eine der spannendsten Handelswochen der vergangenen Monate. Mit dem EZB-Forum in Sintra, dem vorgezogenen US-Arbeitsmarktbericht sowie wichtigen Inflations- und Konjunkturdaten aus Europa und Asien stehen zahlreiche richtungsweisende Ereignisse an. Für die Börse heute bedeutet dies ein erhöhtes Potenzial für stärkere Kursschwankungen. Anleger sollten die Termine genau verfolgen, da insbesondere Aussagen der Notenbanken und wichtige Wirtschaftsdaten die Erwartungen an die Geldpolitik und damit die Entwicklung der Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkte maßgeblich beeinflussen könnten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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