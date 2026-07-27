Wirtschaftskalender: Börse heute - Fed, Ifo & Quartalszahlen

Das Wichtigste in Kürze Der Ölpreis fällt kräftig und sorgt für einen freundlichen Wochenstart an den Aktienmärkten.

Der Fed-Zinsentscheid am Mittwoch ist das wichtigste Ereignis im Wirtschaftskalender.

Microsoft, Meta, Apple und Amazon veröffentlichen in dieser Woche ihre Quartalszahlen.

Die Börse heute startet mit einer deutlichen Entspannung an den Rohstoffmärkten in die neue Handelswoche. Nach Berichten über eine Deeskalation zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus gerät der Ölpreis massiv unter Druck. WTI verliert zeitweise mehr als 7%, während Brent um rund 5% nachgibt und damit einen Großteil der jüngsten geopolitisch bedingten Gewinne wieder abgibt. Im Wirtschaftskalender stehen zum Wochenauftakt zwar nur wenige Konjunkturdaten, doch in den kommenden Tagen warten mit dem Fed-Zinsentscheid, Inflationsdaten sowie zahlreichen Quartalszahlen mehrere marktbewegende Ereignisse. Börse heute: Das bewegt die Märkte Die Rohstoffmärkte bestimmen zum Wochenstart das Geschehen. WTI-Öl verliert 7,38%, Brent gibt 6,54% nach. Auch Erdgas notiert mit einem Minus von knapp 4% deutlich schwächer. Auf der Gewinnerseite stehen dagegen Edelmetalle und Aktienindizes. Silber steigt um 2,57%, der Nasdaq gewinnt 1,41% und der Euro Stoxx 50 legt 1,36% zu. Die Entwicklung deutet auf eine nachlassende Risikoaversion und eine Rückkehr in Aktien hin. Auch die wichtigsten Aktienmärkte starten freundlich: DAX: +1,32%

IBEX 35: +1,25%

FTSE MIB: +1,20%

S&P 500: +0,96%

Nikkei 225: +1,31%

China A50: +1,33% Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) Der heutige Wirtschaftskalender fällt vergleichsweise überschaubar aus. 10:00 Uhr - Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex (Juli) 14:30 Uhr - USA Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter (Juni), im Monatsvergleich Parallel beobachten Anleger weiterhin die geopolitische Entwicklung sowie die jüngsten Handelsmaßnahmen der USA. Die Trump-Regierung hat zuletzt neue Section-301-Zölle zwischen 10% und 12,5% gegen 60 Handelspartner angekündigt und sorgt damit erneut für Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine der Woche Montag, 27. Juli 10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex

14:30 Uhr: USA - Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, im Monatsvergleich Dienstag, 28. Juli 05:05 Uhr: Rede des Gouverneurs der Reserve Bank of Australia

22:40 Uhr: USA - API-Rohöllagerbestände Mittwoch, 29. Juli 03:30 Uhr: Australien - VPI, im Jahresvergleich und Quartalsvergleich

16:30 Uhr: USA - EIA-Rohöl- und Benzinlagerbestände

20:00 Uhr: USA - Fed-Zinsentscheid

20:30 Uhr: USA - Pressekonferenz des FOMC Donnerstag, 30. Juli 09:00 Uhr: Spanien - VPI und BIP

11:00 Uhr: Eurozone - BIP, im Jahresvergleich und Quartalsvergleich

13:00 Uhr: Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England

14:00 Uhr: Deutschland - VPI, im Jahresvergleich und im Monatsvergleich

14:30 Uhr: USA - BIP (annualisiert)

14:30 Uhr: USA - PCE-Inflation

16:30 Uhr: USA - Erdgaslagerbestände Freitag, 31. Juli 00:00 Uhr: Japan - Zinsentscheid der Bank of Japan

01:50 Uhr: Japan - Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze

03:30 Uhr: China - CFLP-PMI Industrie und Dienstleistungen

09:30 Uhr: Polen - VPI, im Jahresvergleich und im Monatsvergleich

11:00 Uhr: Eurozone - HVPI und Kern-HVPI, jeweils im Jahresvergleich und im Monatsvergleich Fed und Big-Tech-Quartalszahlen bestimmen die Börse heute Das wichtigste Ereignis der Woche ist der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend um 20:00 Uhr. Anschließend richtet sich der Fokus auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Nach Einschätzung des Marktes liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung aktuell bei rund 35-40% und damit deutlich höher als noch im Juni. Ausschlaggebend dafür sind die zuletzt gestiegenen Energiepreise sowie anhaltende Inflationssorgen. Zusätzlich beginnt eine der wichtigsten Wochen der laufenden Berichtssaison. Nach US-Börsenschluss veröffentlichen am Mittwoch Microsoft und Meta ihre Quartalszahlen. Am Donnerstag folgen Apple und Amazon. Darüber hinaus stehen unter anderem Visa, Samsung und ExxonMobil im Fokus der Anleger. Auch auf der Konjunkturseite bleibt der Wirtschaftskalender prall gefüllt. Neben dem Fed-Zinsentscheid stehen das BIP der USA und der Eurozone, Inflationsdaten aus Deutschland und Europa sowie die Zinsentscheidung der Bank of Japan im Mittelpunkt. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Heute stehen der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland sowie die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Fokus. Warum steigt die Börse heute trotz geopolitischer Risiken?

Die Entspannung im Nahen Osten belastet den Ölpreis und verbessert die Risikostimmung an den Aktienmärkten. Welcher Termin dürfte die Märkte in dieser Woche am stärksten bewegen?

Der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend sowie die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell gelten als die wichtigsten Ereignisse der Woche.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



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