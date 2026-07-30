Wirtschaftskalender heute: Börse heute mit Fed, BoE & Konjunkturdaten

- Der Wirtschaftskalender liefert heute zahlreiche marktbewegende Konjunktur- und Inflationsdaten.
- Die Börse heute blickt besonders auf den BoE-Zinsentscheid und wichtige US-Konjunkturdaten.
- Apple, Amazon und Coinbase könnten nach Börsenschluss für erhöhte Volatilität sorgen.
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- Die Börse heute blickt besonders auf den BoE-Zinsentscheid und wichtige US-Konjunkturdaten.
- Apple, Amazon und Coinbase könnten nach Börsenschluss für erhöhte Volatilität sorgen.
Die Börse heute wird von einer Vielzahl wichtiger Termine aus dem Wirtschaftskalender bestimmt. Im Mittelpunkt stehen Konjunkturdaten aus Europa, die Zinsentscheidung der Bank of England sowie die Auswirkungen des gestrigen Fed-Entscheids. Gleichzeitig bleiben geopolitische Spannungen im Nahen Osten und zahlreiche Quartalsberichte großer US-Unternehmen wichtige Kurstreiber.
Wirtschaftskalender: Europas Konjunkturdaten im Fokus
Am Vormittag richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung der BIP-Zahlen für das zweite Quartal aus Spanien, Italien, Deutschland und der Eurozone. Analysten erwarten insbesondere für Spanien und Italien eine deutliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums im Jahresvergleich. Um 14:00 Uhr folgt mit dem deutschen VPI für Juli einer der wichtigsten Termine im heutigen Wirtschaftskalender. Erwartet wird ein Anstieg der Inflation auf 2,7% im Jahresvergleich nach zuvor 2,3%.
Am Nachmittag rückt dann die US-Wirtschaft in den Mittelpunkt. Um 14:30 Uhr erscheinen gleich mehrere hochrelevante Daten, darunter der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed, die Zahlen zu Einkommen und Konsumausgaben, das BIP für das zweite Quartal sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Bei den Arbeitslosenanträgen rechnen die Märkte mit einem Anstieg auf 200.000 nach zuvor 187.000.
Börse heute: Bank of England entscheidet über die Zinsen
Ein weiterer Höhepunkt im heutigen Wirtschaftskalender ist die Zinsentscheidung der Bank of England um 13:00 Uhr. Laut Reuters-Konsens wird die Notenbank den Leitzins mit einer 7-2-Mehrheit unverändert bei 3,75% belassen.
Notenbankchef Andrew Bailey hatte zuletzt signalisiert, dass aufgrund der Spannungen in der Straße von Hormus mögliche Zinssenkungen verschoben wurden. Die anhaltenden Risiken für die Inflation stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt. Um 13:30 Uhr folgt die Pressekonferenz sowie die Veröffentlichung des Quartalsberichts zur Inflation.
Geopolitik bleibt wichtiger Faktor für die Börse heute
Die geopolitische Lage rund um den Iran bleibt ein wesentlicher Risikofaktor für die Finanzmärkte. Nach den jüngsten militärischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran war der Brent-Ölpreis am Mittwoch zeitweise um 7,9% auf 90,74 US-Dollar je Barrel gestiegen. Zum Handelsstart zeigt sich jedoch eine leichte Entspannung. Brent verliert rund 0,9% und notiert wieder bei etwa 87,30 US-Dollar, da die Ölexporte aus der Golfregion bislang nicht wesentlich beeinträchtigt wurden. Zusätzlichen Druck auf den Ölpreis könnte die angekündigte Produktionsausweitung der OPEC+ um 188.000 Barrel pro Tag im September ausüben - vorausgesetzt, die geopolitische Lage verschärft sich nicht weiter.
Quartalszahlen stehen nach Börsenschluss im Fokus
Nach dem US-Handelsschluss legen mit Apple, Amazon und Coinbase drei der wichtigsten US-Unternehmen ihre Quartalszahlen vor. Besonders Coinbase dürfte aufgrund der hohen Kursschwankungen zuletzt mit erhöhter Volatilität auf die Ergebnisse reagieren. Apple befindet sich dagegen nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Monaten auf Rekordniveau.
Auch der Halbleitersektor bleibt im Fokus der Anleger. Nach den Quartalszahlen sorgten Samsung Electronics und SK Hynix mit starken Kursbewegungen für erhöhte Nervosität im gesamten KI- und Speicherchip-Sektor. Sollte die Volatilität im südkoreanischen Technologiesektor anhalten, dürfte dies auch Auswirkungen auf US-Technologiewerte haben. Darüber hinaus veröffentlichen beziehungsweise veröffentlichten unter anderem Mastercard, Altria, Ferrari und British American Tobacco ihre Geschäftszahlen.
Fazit: Darauf kommt es an der Börse heute an
Der heutige Wirtschaftskalender liefert zahlreiche potenzielle Impulse für die Finanzmärkte. Besonders die europäischen BIP-Daten, der deutsche VPI, die Zinsentscheidung der Bank of England sowie die umfangreichen US-Konjunkturdaten dürften für erhöhte Volatilität sorgen. Nach Börsenschluss rücken zudem die Quartalszahlen der großen US-Technologiekonzerne in den Mittelpunkt und könnten den Ausblick für die kommenden Handelstage maßgeblich beeinflussen.
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FAQ
Welche Termine sind heute im Wirtschaftskalender besonders wichtig?
Im Fokus stehen die europäischen BIP-Daten, der deutsche VPI, die Zinsentscheidung der Bank of England sowie die US-Daten zu PCE, BIP und Arbeitsmarkt.
Warum ist die Börse heute besonders volatil?
Mehrere Notenbank- und Konjunkturtermine treffen auf geopolitische Risiken und wichtige Quartalsberichte großer US-Unternehmen.
Welche Unternehmen veröffentlichen heute Quartalszahlen?
Nach US-Börsenschluss legen unter anderem Apple, Amazon und Coinbase ihre Ergebnisse vor.
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