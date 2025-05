Wirtschaftskalender: Weitere Maßnahmen der Zentralbanken erwartet (08.05.2025)

Die Sitzung der US-Notenbank ist vorbei, aber die Woche der Zentralbanken ist noch nicht zu Ende. Die Bank of England wird heute ihre Zinsentscheidung bekannt geben, wobei die Märkte mit einer Senkung um 25 Basispunkte rechnen. Diese erste Zinssenkung seit Februar soll eine Reaktion auf das Risiko einer Konjunkturabkühlung aufgrund der US-Handelspolitik sein. Trotz des Konsenses gibt es Stimmen, die darauf hindeuten, dass einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England eine aggressivere Senkung um 50 Basispunkte befürworten könnten, um den Druck auf Haushalte und Unternehmen zu verringern. Das Vereinigte Königreich wird heute auch aufgrund der Spekulationen um die heutige Konferenz im Oval Office im Fokus bleiben. Gestern Abend kündigte Trump an, dass ein „bedeutendes Handelsabkommen mit Vertretern eines großen und angesehenen Landes“ bekannt gegeben werde. Die Aufwertung des britischen Pfunds zu Beginn des Handelstages spiegelt die Erwartungen des Marktes vor der Konferenz wider, während die bekannt gegebenen Fortschritte bei den Handelsverhandlungen den Optimismus an den Aktienmärkten beflügeln. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Neben der Bank of England werden auch die schwedische Riksbank und die norwegische Norges Bank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen, sodass wir bald mit erhöhten Schwankungen am Devisenmarkt rechnen müssen. Wie üblich an Donnerstagen werden auch Daten zu den Arbeitslosenanträgen in den USA veröffentlicht. Der Wert der letzten Woche lag deutlich über den Erwartungen, aber die Prognose für heute deutet auf eine Rückkehr zum stabilen 4-Wochen-Durchschnitt für dieses Jahr hin. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr, Deutschland – Handelsbilanzdaten für März: Deutsche Handelsbilanz: tatsächlicher Wert 21,1 Mrd.; Prognose 19,0 Mrd.; vorheriger Wert 17,9 Mrd.;

Deutsche Exporte: tatsächlicher Wert 1,1 % im Monatsvergleich; Prognose 1,0 % im Monatsvergleich; vorheriger Wert 1,8 % im Monatsvergleich;

Deutsche Importe: tatsächlich -1,4 % im Monatsvergleich; Prognose 0,4 % im Monatsvergleich; zuvor 0,5 % im Monatsvergleich; 08:00 Uhr, Deutschland – Industrieproduktion für März: Deutsche Industrieproduktion: tatsächlich 3,0 % im Monatsvergleich; Prognose 0,9 % im Monatsvergleich; zuvor -1,3 % im Monatsvergleich;

Deutsche Industrieproduktion: tatsächliche -0,42 % im Jahresvergleich; zuvor -4,10 % im Jahresvergleich; 08:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Halifax-Hauspreisindex für April: tatsächlich 3,2 % im Jahresvergleich; Prognose 2,6 % im Jahresvergleich; zuvor 2,9 % im Jahresvergleich;

tatsächlich 0,3 % im Monatsvergleich; Prognose 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor -0,5 % im Monatsvergleich; 11:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Hypothekenzinsen (GBP) für April: zuvor 7,23 %; 11:40 Uhr, Deutschland – Rede von Buba Balz 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Abstimmung über Zinserhöhung für Mai: Prognose 0; zuvor 0; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Abstimmung unverändert für Mai: Prognose 0; zuvor 8; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Abstimmung Senkung für Mai: Prognose 9; zuvor 1; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Zinsentscheidung für Mai: Prognose 4,25 %; zuvor 4,50 %; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der BoE 14:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Inflationsbrief der BOE 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 231.000; zuvor 241.000;

Produktivität außerhalb der Landwirtschaft (Q1): Prognose -0,4 % gegenüber dem Vorquartal; zuvor 1,5 % gegenüber dem Vorquartal;

Arbeitslosenanträge im 4-Wochen-Durchschnitt: zuvor 226.000;

Fortgesetzte Arbeitslosenanträge: Prognose 1.890.000; zuvor 1.916.000; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Lohnstückkosten (Q1): Prognose 5,3 % gegenüber dem Vorquartal; zuvor 2,2 % gegenüber dem Vorquartal; 15:00 Uhr, Eurozone – EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht 15:15 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – BIP-Daten: Atlanta Fed GDPNow (Q2): Prognose 2,2 %; zuvor 2,2 %; 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Auktion 30-jähriger Anleihen: zuvor 4,813 %; 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Bilanz der Fed: zuvor 6.709 Mrd. 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Reservebestände bei den Federal Reserve Banks: zuvor 3.000 Mrd.; 01:30 Uhr, Japan – Inflationsdaten für März: Haushaltsausgaben: Prognose 0,2 % im Jahresvergleich; vorher -0,5 % im Jahresvergleich;

Haushaltsausgaben: Prognose -0,5 % im Monatsvergleich; vorher 3,5 % im Monatsvergleich; 01:30 Uhr, Japan – Gesamtlohnsumme der Arbeitnehmer für März: Prognose 2,4 %; zuvor 3,1 %; 01:30 Uhr BST, Japan – Überstundenvergütung für März: zuvor 2,20 % im Jahresvergleich; DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.