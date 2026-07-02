Wirtschaftskalender: Werden die heutigen NFP-Daten die Wall Street ins Trudeln bringen❓

Das Wichtigste in Kürze NFP-Bericht im Fokus: Die US-Arbeitsmarktdaten könnten heute für die größten Marktbewegungen sorgen.

🥇 Gold und Silber gefragt: Anleger suchen angesichts der Unsicherheit verstärkt sichere Häfen.

📊 Wirtschaftskalender mit wichtigen Konjunkturdaten: Neben den NFP-Daten stehen US-Arbeitslosenanträge, Auftragseingänge langlebiger Güter und Schweizer Inflationsdaten auf der Agenda.

Die Börse heute startet mit einer spürbaren Portion Vorsicht in den Handelstag. Anleger bereiten sich auf den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP) vor, der aufgrund des US-Feiertags bereits am Donnerstag veröffentlicht wird. Gleichzeitig sorgen Gewinnmitnahmen im Technologie- und KI-Sektor sowie eine Flucht in klassische "sichere Häfen" wie Gold und Silber für erhöhte Nervosität an den internationalen Finanzmärkten. Der heutige Wirtschaftskalender ist entsprechend prall gefüllt: Neben dem NFP-Bericht stehen unter anderem Daten zu den US-Arbeitslosenanträgen, den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie Inflationsdaten aus der Schweiz im Fokus. Diese Veröffentlichungen könnten die Erwartungen an die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank maßgeblich beeinflussen. 🌍 Börse heute: Vorsicht vor wichtigen Konjunkturdaten Der Handelstag beginnt mit einer zurückhaltenden Marktstimmung. Die wichtigsten Entwicklungen: 📈 Der DAXX0 startet leicht im Plus.

📉 Der Nasdaq 100 und der FTSE 100 notieren leicht im Minus.

🥇 Gold gewinnt rund 0,79 % .

🥈 Silber steigt um etwa 1,10 % .

🛢️ Brent- und WTI-Rohöl setzen ihre Korrektur fort. Die Zurückhaltung der Anleger spiegelt die hohe Unsicherheit vor den entscheidenden US-Konjunkturdaten wider. 📅 Wirtschaftskalender: NFP-Bericht entscheidet über die Richtung Das wichtigste Ereignis des Tages folgt am Nachmittag. Im Fokus stehen: 👥 US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, 14:30 Uhr)

📊 Erwartet werden 110.000 bis 115.000 neue Stellen .

📈 Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 % stabil bleiben. Da die Prognosen zwischen 25.000 und 200.000 neuen Stellen reichen, rechnen Marktteilnehmer mit einer erhöhten Volatilität an den Aktien-, Devisen- und Anleihemärkten. 🏦 Weitere Termine im Wirtschaftskalender Neben dem Arbeitsmarktbericht stehen weitere wichtige Veröffentlichungen an. Zu den wichtigsten Terminen gehören: Verbraucherpreisindex (VPI) Schweiz

🏭 US-Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter

👷 Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA Diese Daten könnten die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve zusätzlich beeinflussen. 🥇 Gold und Silber profitieren von der Unsicherheit Während Aktienmärkte vorsichtig agieren, legen Edelmetalle zu. Aktuelle Entwicklung: 🥇 Gold steigt um rund 0,79 % .

🥈 Silber gewinnt etwa 1,10 % .

📉 Gleichzeitig geraten Ölpreise weiter unter Druck. Die Umschichtung in defensive Anlageklassen zeigt, dass viele Investoren vor den wichtigen Konjunkturdaten Risiken reduzieren. 🌏 Asien: Halbleiterwerte unter Druck Auch die asiatischen Märkte liefern wichtige Signale. Besonders auffällig: 📉 KOSPI verliert zwischenzeitlich 5 bis 6 % .

⏸️ Der Handel wird zeitweise durch einen sogenannten Sidecar-Handelsstopp unterbrochen.

💾 Samsung Electronics und SK Hynix verlieren bei Handelsbeginn 7 bis 9 % .

💴 Der japanische Yen notiert auf dem niedrigsten Stand seit rund 40 Jahren. Die Entwicklung zeigt, wie sensibel Technologie- und Halbleiterwerte derzeit auf Marktveränderungen reagieren. 👀 Worauf Anleger heute achten sollten Für die Börse heute stehen insbesondere folgende Themen im Mittelpunkt: 👥 US-Arbeitsmarktbericht (NFP)

🏦 Erwartungen an die nächste Fed-Zinsentscheidung

📊 US-Arbeitslosenanträge

🏭 Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter

🥇 Entwicklung von Gold und Silber

💵 Reaktion des US-Dollars und der US-Renditen Diese Faktoren dürften den weiteren Handelsverlauf entscheidend beeinflussen. ⚠️ Risiken für die Börse heute Anleger sollten folgende Unsicherheiten im Blick behalten: 📉 Überraschungen beim US-Arbeitsmarktbericht

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

💵 Stärkere Schwankungen beim US-Dollar

🌍 Anhaltende Unsicherheit im Technologiesektor Insbesondere nach der Veröffentlichung der NFP-Daten dürfte die Volatilität deutlich zunehmen. 🧾 Fazit: Wirtschaftskalender liefert heute die entscheidenden Impulse Der heutige Wirtschaftskalender gehört zu den wichtigsten der laufenden Handelswoche. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht, den Arbeitslosenanträgen und den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter stehen gleich mehrere Veröffentlichungen an, die die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen könnten. Für die Börse heute bedeutet dies ein erhöhtes Potenzial für stärkere Kursschwankungen. Anleger sollten insbesondere die Reaktion des US-Dollars, der Anleiherenditen und der Aktienmärkte aufmerksam verfolgen. Gleichzeitig zeigen die Kursgewinne bei Gold und Silber, dass viele Investoren vor den wichtigen Daten zunächst eine defensivere Positionierung bevorzugen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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