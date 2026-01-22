Das Wichtigste in Kürze US-Daten dominieren den Wirtschaftskalender

Fed-Erwartungen im Fokus

Eurozone: EZB-Minutes als Impulsgeber

Börse heute dürfte der Blick vieler Anleger vor allem auf die USA gerichtet sein: Der Wirtschaftskalender ist am Donnerstag besonders dicht gefüllt mit wichtigen Makrodaten, die das Potenzial haben, geopolitische Themen kurzfristig in den Hintergrund zu drängen und den Fokus klar auf die Konjunkturdynamik zu lenken. Im Mittelpunkt steht die finale Veröffentlichung des US-BIP für das dritte Quartal 2025. Laut Bloomberg-Konsens wird ein Wachstum von 4,3 % erwartet (zuvor: 3,8 %). Besonders relevant bleibt dabei der private Konsum, der bereits im dritten Quartal eine zentrale Rolle gespielt hat. Sollte sich dieser Trend bestätigen oder die Zahl sogar stärker ausfallen als prognostiziert, könnten sich die Markterwartungen an die US-Notenbank deutlich verschieben – hin zu einer geringeren Bereitschaft der Fed, die Zinsen weiter zu senken. Ergänzend zum BIP stehen außerdem Daten zur PCE-Inflation für Oktober und November auf dem Wirtschaftskalender, inklusive der von der Fed bevorzugten Kennzahl Core PCE. Diese Inflationsdaten gelten als entscheidend für die Einschätzung, ob sich der Preisdruck nachhaltig abschwächt oder ob das Inflationsrisiko erneut zunimmt. Abgerundet wird der Datenblock durch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese befinden sich seit mehreren Wochen in einem klaren Abwärtstrend und haben zuletzt dazu beigetragen, Sorgen über eine spürbare Abkühlung des US-Arbeitsmarktes zu reduzieren. Entsprechend könnte auch dieser Termin für zusätzliche Bewegung sorgen – denn der Arbeitsmarkt bleibt ein zentraler Faktor für den weiteren Zinskurs. In der Eurozone richtet sich der Fokus Börse heute vor allem auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten EZB-Sitzung. Die Details aus den Minutes könnten Hinweise darauf liefern, wie die Notenbank die Inflationslage bewertet und wie groß der Spielraum für die nächsten geldpolitischen Schritte eingeschätzt wird. All times CET; filtered by: US, UK, Eurozone, Germany. Source: xStation5 HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

