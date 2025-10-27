Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Termine und Marktereignisse dieser Woche

Das Wichtigste in Kürze Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch

Außerdem werden Entscheidungen der EZB, der BOJ und der BOC bekannt gegeben.

Der aktuelle Wirtschaftskalender zeigt alle wichtigen Termine der Woche: Zinsentscheidungen von Fed, EZB & BoJ, Inflationsdaten und Treffen zwischen Trump & Xi. Verfolgen Sie die Börse heute und bleiben Sie informiert über Marktbewegungen. Wirtschaftskalender & Börse heute – Die wichtigsten Termine dieser Woche Eine spannende Handelswoche an der Börse steht bevor. Auch wenn der Wirtschaftskalender für heute relativ leer ist, erwarten Anleger in den kommenden Tagen entscheidende Impulse – vor allem durch geldpolitische Entscheidungen und wichtige Wirtschaftsdaten. Mittwoch im Fokus: Fed-Zinsentscheid Das Highlight der Woche ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch. Nach den jüngsten Inflationsdaten rechnet der Markt fest mit zwei Zinssenkungen bei den nächsten beiden Sitzungen. Entscheidend wird jedoch die Kommunikation der Fed sein – insbesondere mögliche Hinweise auf ein Ende der Bilanzreduzierung (Quantitative Tightening, QT). Zentralbankentscheidungen weltweit Neben der Fed stehen in dieser Woche auch Entscheidungen anderer wichtiger Notenbanken an: EZB (Europäische Zentralbank)

BoJ (Bank of Japan)

BoC (Bank of Canada) Diese Ereignisse könnten weltweit für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sorgen – ein Muss für alle, die die Börse heute und in den kommenden Tagen genau verfolgen. Politische Ereignisse: Trump trifft Xi Ein weiterer Höhepunkt: Am Donnerstag trifft Donald Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Anleger erwarten mögliche Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, was die Märkte zusätzlich bewegen dürfte. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) Montag, 27. Oktober Ganztägig – Trump trifft Japans Premierminister Sanae Takaichi

09:15 Uhr – Australien: Rede von Bullock (RBA)

10:00 Uhr – Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex (Oktober)

15:30 Uhr – USA: Dallas-Fed-Industrieindex (Oktober) Dienstag, 28. Oktober 15:00 Uhr – USA: CB-Verbrauchervertrauen (Oktober)

15:00 Uhr – USA: Richmond-Industrieindex (Oktober)

21:40 Uhr – USA: API-Rohöllagerbestände Mittwoch, 29. Oktober 01:30 Uhr – Australien: Verbraucherpreise (Q3)

14:45 Uhr – Kanada: Zinsentscheidung der BoC

15:30 Uhr – Kanada: Pressekonferenz zur BoC-Entscheidung

16:30 Uhr – USA: EIA-Rohöllagerbestände

19:00 Uhr – USA: Fed-Zinsentscheidung

19:30 Uhr – USA: Pressekonferenz von Jerome Powell

Nach Börsenschluss – Quartalszahlen von Meta, Alphabet, Microsoft Donnerstag, 30. Oktober Ganztägig – Treffen Trump–Xi

00:00 Uhr – Japan: Zinsentscheidung der BoJ

11:00 Uhr – Eurozone: BIP Q3

14:00 Uhr – Deutschland: Verbraucherpreise (Oktober)

14:15 Uhr – Eurozone: EZB-Zinsentscheidung

15:30 Uhr – USA: EIA-Gaslagerbestände

Nach Börsenschluss – Quartalszahlen von Apple und Amazon Freitag, 31. Oktober 00:30 Uhr – Japan: Inflation im Raum Tokio

00:50 Uhr – Japan: Einzelhandelsumsätze (September)

02:30 Uhr – China: Einkaufsmanagerindex (Oktober)

08:00 Uhr – Deutschland: Einzelhandelsumsätze (September)

10:00 Uhr – Polen: Verbraucherpreise (Oktober)

