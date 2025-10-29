Wirtschaftskalender: Zinsentscheidungen, Big Tech & Marktvolatilität (29.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Marktvolatilität erreicht womöglich ihren Höhepunkt

Wirtschaftskalender heute prall gefüllt

Zinswende in Sicht

📌 Börse heute im Detail & Wirtschaftskalender Einleitung In der heutigen Börse-Session steht viel auf dem Spiel: Zwischen großen Gewinnberichten der Tech-Giganten und der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank geraten die Märkte in eine Phase erhöhter Volatilität. Der Wirtschaftskalender zeigt eine Fülle wichtiger Daten – von Spanien über Deutschland bis hin in die USA und Kanada – die Anleger heute im Blick haben sollten. Drei Key Takeaways 🧠 Marktvolatilität erreicht womöglich ihren Höhepunkt : Die Börse heute wird stark beeinflusst von den Gewinnzahlen von Alphabet Inc., Microsoft Corporation & Co. und der Zinsentscheidung der Fed.

📆 Wirtschaftskalender heute prall gefüllt : Von Spaniens BIP- und Einzelhandelsdaten über eine Bundesanleiheauktion bis zu US-Immobilien- und Energieinventaren – viele Daten sorgen für Kursbewegungen.

📉 Zinswende in Sicht? Die Swaps-Märkte rechnen mit einer heutigen Zinssenkung, der Fokus liegt auf der Frage, ob die Fed schon 2025 weitere Schritte wagt – ebenfalls ein wesentlicher Faktor für die Börse heute. 🎯 Zinsentscheidungen & Marktstimmung Für die Börse heute ist besonders entscheidend: Die Fed wird ihre Zinsentscheidung verkünden, und laut Marktdaten war eine Zinssenkung schon weitgehend eingepreist. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Fed bereits den Weg für weitere Lockerungen im Jahr 2025 ebnet. Parallel dazu steht die ­Bank of Canada vor einer ähnlichen Entscheidung angesichts eines sich abkühlenden Arbeitsmarkts. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick Spanien – BIP Daten (Q3): YoY +2,8 % (Prognose 3,0 %, vorher 3,1 %) / QoQ +0,6 % (Prognose +0,6 %)

Spanien – Einzelhandelsumsätze September: YoY +4,2 % (vorher +4,5 %)

Deutschland – 10-Jahres-Bund-Auktion

Kanada – Zinsentscheid & Geldpolitik-Erklärung

USA – Immobilien-Marktdaten, Energieinventare, GDPNow Schätzung Q3

