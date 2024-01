Wirtschaftskalender: Zweitrangige Daten aus Europa und den USA, API-Ölbericht

Europäische Indizes werden höher eröffnet

EUR fällt nach Fehlschlag der deutschen Industrieproduktion

Handelsbilanz mit Kanada und den Vereinigten Staaten Die europäischen Index-Futures deuten darauf hin, dass die Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute höher eröffnet wird. Dies folgt auf den gestrigen positiven Handel an der Wall Street und auf die Zuwächse, die die asiatisch-pazifischen Indizes heute Morgen verzeichneten. Die DAX- und EuroStoxx-Futures werden heute rund 0,2 % höher gehandelt. Der Wirtschaftskalender für heute ist dünn. Der Bericht zur deutschen Industrieproduktion für November wurde bereits veröffentlicht und erwies sich als große Enttäuschung, was zu einem leichten Rückgang am EUR-Markt führte. EUR Trader werden heute auch mit Daten zur Arbeitslosenquote für November aus Italien und der Eurozone konfrontiert, aber diese Berichte lösen nur selten Marktbewegungen aus. USDCAD könnte am frühen Nachmittag während der Veröffentlichung der US- und kanadischen Einzelhandelsumsätze einige Bewegungen erfahren. Zu guter Letzt wird am Abend der API-Bericht zu den Ölvorräten veröffentlicht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 10:00 Uhr - Italien, Arbeitslosenquote für November. Erwartet: 7,9%. Zuvor: 7,8% 11:00 Uhr - Eurozone, Arbeitslosenquote für November. Erwartet: 6,5%. Zuvor: 6,5% 14:30 Uhr - Kanada, Baugenehmigungen für November. Erwartet: -1,2% im Monatsvergleich. Zuvor: +2,3% 14:30 Uhr - Kanada, Handelsbilanz für November. Erwartet: +C$1,9 Milliarden. Zuvor: +C$2,97 Milliarden 14:30 Uhr - US, Handelsbilanz für November. Erwartet: -65,0 Milliarden USD. Zuvor: -64,3 Mrd. USD 22:40 Uhr - API-Bericht über die Ölvorräte. Erwartet: -1,1 mb. Zuvor: -7,42 mb Reden der Zentralbanker 18:00 Uhr - Fed Mitglied Barr

18:30 Uhr - EZB Mitglied Villeroy

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.