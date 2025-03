Der Preis fällt unter 66 $ pro Barrel und markiert damit möglicherweise den niedrigsten Schlusskurs seit 2021 WTI-Rohöl verliert heute mehr als 3%, während der Rückgang seit Anfang dieser Woche mehr als 6% beträgt. Heute fällt der Preis unter 66 $ pro Barrel, was auf diesem Niveau den niedrigsten Schlusskurs seit 2021 bedeuten würde. In Bezug auf die Intraday-Preise sind die aktuellen Notierungen die niedrigsten seit September 2024. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Rückgang der Ölpreise hängt mit mehreren Faktoren zusammen: in erster Linie mit der Ankündigung der OPEC+, ihren Plan zur Produktionssteigerung vom April beizubehalten, wodurch in den nächsten Monaten voraussichtlich auf freiwillige Produktionskürzungen von 2,2 Millionen Barrel pro Tag verzichtet wird.

Ein weiterer Faktor ist der von Trump gegen Kanada, Mexiko und China angezettelte Handelskrieg, der zu einer Konjunkturabschwächung führen und damit die Ölnachfrage verringern könnte. Der letzte globale Faktor ist die Möglichkeit eines Friedensabkommens in der Ukraine, das möglicherweise zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen Russland führen und die Verfügbarkeit von russischem Rohöl erhöhen könnte.

Vor wenigen Augenblicken haben wir auch Daten zu den US-Rohöllagerbeständen erhalten. Die Lagerbestände stiegen um mehr als 3 Millionen Barrel pro Tag, obwohl ein Rückgang erwartet wurde. Dennoch liegen die Lagerbestände weiterhin unter dem Vorjahresniveau und unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Der Anstieg der Lagerbestände folgt saisonalen Mustern, obwohl die Werte niedriger sind als im Vorjahr und im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt. Dennoch wurde heute ein leichter Rückgang der Lagerbestände erwartet.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB WTI-Rohöl verliert heute mehr als 3 % und wird auf dem niedrigsten Intraday-Niveau seit September 2024 gehandelt, was möglicherweise den niedrigsten Schlusskurs seit 2021 darstellt. Quelle: xStation5 von XTB

