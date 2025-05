WTI setzt Erholung fort und steigt um 1,5 % aufgrund hoffnungsvoller US-China-Gespräche 📈

Die WTI-Roh√∂l-Futures (OIL.WTI) steuern auf einen positiven Wochenabschluss zu und stiegen am Freitag um 1,5 %, da die Anleger auf positive Ergebnisse der Gespr√§che zwischen den USA und China hoffen, w√§hrend ein Handelsabkommen mit Gro√übritannien den M√§rkten neuen Optimismus gegeben hat, dass die neue US-Handelspolitik nicht zu einer gr√∂√üeren Konjunkturabk√ľhlung f√ľhren wird. Der wichtigste Treiber f√ľr die √Ėlpreise ist derzeit der Optimismus hinsichtlich einer m√∂glichen gegenseitigen Lockerung der Z√∂lle zwischen Washington und Peking. Gestern berichtete die New York Post, dass die US-Z√∂lle auf China n√§chste Woche von 145 % auf bis zu 50 % gesenkt werden k√∂nnten. US-Finanzminister Scott Bessent wird am 10. Mai in der Schweiz mit dem chinesischen Vizepremier He Liefeng zusammentreffen. Analysten von Vanda Insights gehen davon aus, dass ein positives Ergebnis die Preise um weitere 2 bis 3 Dollar in die H√∂he treiben k√∂nnte.

Gestern berichtete die New York Post, dass die US-Z√∂lle auf China n√§chste Woche von 145 % auf bis zu 50 % gesenkt werden k√∂nnten. US-Finanzminister Scott Bessent wird am 10. Mai in der Schweiz mit dem chinesischen Vizepremier He Liefeng zusammentreffen. Analysten von Vanda Insights gehen davon aus, dass ein positives Ergebnis die Preise um weitere 2 bis 3 Dollar in die H√∂he treiben k√∂nnte. Daten aus China zeigen f√ľr April eine Beschleunigung der Exporte und einen etwas geringeren R√ľckgang der Importe. Obwohl die Roh√∂limporte im Monatsvergleich zur√ľckgingen, stiegen sie im Jahresvergleich um 7,5 %, was auf die Bevorratung der heimischen Raffinerien zur√ľckzuf√ľhren ist. Der Hauptdruck auf den √Ėlmarkt geht weiterhin von der Aussicht auf eine h√∂here Produktion der OPEC aus. Daten von Reuters deuten jedoch darauf hin, dass die √Ėlproduktion der OPEC im April aufgrund von R√ľckg√§ngen in Libyen, Venezuela und Irak tats√§chlich zur√ľckgegangen ist. OIL.WTI im Tageschart Die √Ėlpreise setzen ihre Erholung fort. Der Chart zeigt eine erneute Aufw√§rtsreaktion im Bereich von 55 USD pro Barrel, seitdem sind die Preise um √ľber 10 % gestiegen. Das sich verbessernde technische Bild deutet auf eine m√∂gliche Pr√ľfung der 50-Tage-EMA hin, die derzeit bei 65 USD liegt. Allerdings k√∂nnten die mangelnden Fortschritte in den Gespr√§chen zwischen China und den USA die √Ėlpreise erneut unter Druck setzen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

