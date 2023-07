WTI: Wochengewinn war erneut positiv 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 27.07.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Rohstoff in den letzten Handelstagen √ľber die wichtige SMA200 (aktuell bei 76,50 US-Dollar) schieben und im Nachgang auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen immer ein Deckel war, das √úberwinden damit die Perspektiven auf der Oberseite deutlich verbessert hat.

Aktuelle¬† WTI √Ėl¬†Analyse ¬†am 27.07.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum √Ėlmarkt WTI¬†ūüĒī WTI¬†Tradingideen¬†ūüĒī WTI¬†Prognose & Ausblick

WTI R√ľckblick (20.07.2023 - 26.07.2023)

Die amerikanische Zentralbank hat den US-Leitzins gestern, erwartungsgem√§√ü, um weitere 0,25 Prozentpunkte erh√∂ht, es ist die elfte Erh√∂hung in den letzten 16 Monaten. Die US-Zinsen sind damit so hoch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Der Zinsschritt war erwartet worden, die Frage war aber, wie die FED die mittelfristige Geldpolitik einsch√§tzt. Der FED-Chef Powell hat weitere Zinsschritte offen gelassen. Bei der letzten Sitzung hat die US-Zentralbank die Zinsen nicht angetastet, aber auch da darauf hingewiesen, dass die Bek√§mpfung der Inflation weiterhin Priorit√§t genie√üt. Bis zur n√§chsten Sitzung der FED werden neue makro√∂konomische Daten vorliegen, mit der die FED weitere Zinsschritte begr√ľnden k√∂nnte. √úbergeordnet rechnet die US-Zentralbank erst 2025 damit, dass die Preissteigerung wieder im Zielbereich von 2% liegt.

Die EZB wird am heutigen Donnerstag zur Sitzung zusammenkommen. Es wird damit gerechnet, dass die europ√§ische Zentralbank einen weiteren Zinsschritt machen wird. Analysten rechnen mit einer Erh√∂hung von 0,25 Prozentpunkte. Die EZB-Pr√§sidentin hat diese Erh√∂hung bereits im Vorfeld angek√ľndigt. Die Inflation im EUR-Raum liegt aktuell bei 5,5 Prozent. Das ist zwar weniger als im Mai, aber deutlich h√∂her als in den USA.

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 75,30 US-Dollar und damit 0,58 US-Dollar unter dem Niveau f√ľnf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich zun√§chst moderat erholen, gab die Gewinne im sp√§ten Handel am Donnerstag wieder ab, wobei der R√ľcksetzer zeitnah zur√ľckgekauft wurde. Am Freitag stellte sich ein freundlicher Handel ein. Der Rohstoff konnte sich bis zum Wochenschluss bis fast an die 77 US-Dollar Marke schieben. Dieses Level wurde zu Wochenbeginn √ľberschritten, wobei die Dynamik am Montagnachmittag einen ausgepr√§gten Charakter hatte. Der Dienstag war zun√§chst von einer Konsolidierung gepr√§gt, ehe es am Nachmittag weiter aufw√§rts, bis an die 79,89 US-Dollar, ging. Teile der Gewinne wurden im weiteren Handelsverlauf am Mittwoch wieder abgegeben. Zwar versuchte WTI am Mittwochnachmittag noch einmal das Hoch von Mittwoch zu erreichen, was aber nicht gelang.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt gut 2,50 US-Dollar √ľber dem Hoch der Vorperiode, das Tief konnte auch √ľber dem Level des letzten Betrachtungszeitraums markiert werden. Der Wochengewinn war erneut positiv und lag 1,60 US-Dollar √ľber dem Level der Vorwoche. Die Range war mit 5,40 US-Dollar deutlich gr√∂√üer als im Betrachtungszeitraum zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 79,79/81 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 79,99/80,01 US-Dollar laufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 74,58/56 US-Dollar hingegen exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 74,49/47 US-Dollar.

WTI √Ėl - Wie k√∂nnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

82,70

83,53

88,72

93,66

WTI-Unterst√ľtzungen

79,17

79,13

78,85

76,83

76,66

76,50

74,99

72,61

72,46

68,57

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

Intraday-Marke 85,50 $ und 71,50 $

Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $

Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)

Boxbereich 114,50 $ bis 59 $

Bereich Bull 1 > 71,00 $

Bereich Bull 2 > 58,50 $

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $

Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick f√ľr die kommenden f√ľnf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Rohstoff in den letzten Handelstagen √ľber die wichtige SMA200 (aktuell bei 76,50 US-Dollar) schieben und im Nachgang auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen immer ein Deckel war, das √úberwinden damit die Perspektiven auf der Oberseite deutlich verbessert hat.

Solange sich WTI per Tagesschluss √ľber der SMA200 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbar Anlaufziele w√§ren die 82,70 US-Dollar bzw. die 83,53 US-Dollar und dann √ľbergeordnet der Bereich bei 89,75 US-Dollar.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so h√§tten diese zun√§chst die Perspektive an die SMA200 zu laufen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Rohstoff im Dunstkreis dieser Linie wieder stabilisieren und erholen kann. Geht es aber per Tagesschluss unter diese Linie und wird dieser am Folgetag best√§tigt, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die bis an die SMA20 (aktuell bei 74,99 US-Dollar) bzw. an die SMA50 (aktuell bei 72,46 US-Dollar) gehen k√∂nnten.

Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch

4h Chart:

Der Rohstoff hat sich in der letzten Handelswoche √ľber die SMA20 (aktuell bei 78,85 US-Dollar) schieben konnte. Es ging dann, wie im Chart gut erkennbar, eine Zeitlang an dieser Linie moderat aufw√§rts weiter. Erst zu Beginn dieser Handelswoche stellte sich dann Dynamik ein. Der Rohstoff konnte sich im Zuge der Aufw√§rtsimpulse bis fast an die 80 US-Dollar Marke schieben.

Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange WTI √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die SMA20 gehen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 76,83 US-Dollar) gehen k√∂nnten. Kritisch wird es allerdings wieder, wenn die SMA50 nicht h√§lt und sich WTI unter dieser Durchschnittslinie festsetzt.

Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bullisch

 

Fazit: : solange sich WTI per Tagesschluss √ľber der 200-Tage-Linie halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Eintr√ľben w√ľrden sich die Perspektiven auf der Oberseite dann wieder, wenn sich der Rohstoff unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Zum WTI √Ėlmarkt in den kommenden f√ľnf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI √ľber der 79,50 US-Dollar Marke behaupten, so k√∂nnte der Rohstoff versuchen unsere n√§chsten Anlaufziele bei 79,69/71, bei 79,90/92, bei 80,09/11, bei 80,29/31, bei 80,55/57, bei 80,80/82, bei 81,00/02, bei 81,22/24, bei 81,39/41 und dann bei 81,55/57 US-Dollar zu erreichen. √úber der 81,55/57 US-Dollar Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 81,75/77, bei 81,91/93, bei 82,11/13, bei 82,31/33, bei 82,59/61, bei 82,70/72, bei 82,95/97, bei 83,15/17, bei 83,35/37, bei 83,52/54, bei 83,70/72 bzw. bei 83,88/90 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht √ľber der 79,50 halten, so k√∂nnte WTI unsere n√§chsten Anlaufziele bei 79,35/33, bei 79,17/15, bei 78,95/93, bei 78,85/83, bei 78,70/68, bei 78,55/53, bei 78,40,38, bei 78,15/13 und dann bei 77,96/94 US-Dollar anlaufen. Unter der 77,96/94 US-Dollar k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 77,78/76, bei 77,61/59, bei 77,45/43, bei 77,26/24, bei 77,10/08, bei 76,98/96, bei 76,84/82, bei 76,68/66, bei 76,50/48, bei 76,37/35, bei 76,18/16, bei 76,05/03, bei 75,88/86 bzw. bei 75,69/67 US-Dollar gehen.

√úbergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

seitwärts / aufwärts

 

