Zalando AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

AKTIEN MARATHON: Zalando 

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Zalando Aktie?

Das Unternehmen hat klar von der Corona Pandemie profitiert. Dies kommt im Umsatzwachstum 2020/2021, als auch in den Kurssteigerungen in diesen Jahren zum Ausdruck. Seitdem hat sich der Kurs der Aktie von gut 100 EUR auf aktuell 30 EUR deutlich zur√ľckgesetzt. Zalando investiert aktuell immer noch viel in die Infrastruktur und in das Marketing. Diese Ausgaben sind erl√∂sschm√§lernd. Eine Dividende wird auch perspektivisch f√ľr die kommenden Jahre nicht in Aussicht gestellt.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie 2021 noch im Bereich der 100 EUR notiert hat und seitdem deutlich an Wert verloren hat. Die Abwärtsbewegung wurde im Oktober 2022 gestoppt. Es stellte sich nach dem Tief zwar eine kleine Erholungsbewegung ein, diese Gewinne wurden nachfolgend aber direkt wieder abgegeben. Anfang Januar wurde ein neues Tief (15,91 EUR) formatiert. Das Papier konnte sich von hier aus zunächst moderat erholen. Die Kursmuster in den letzten Handelsmonaten haben eine wellenförmige Ausprägung. Erholungen wurden immer wieder abverkauft. Die aktuelle Bewegung geht wieder in Richtung der 30 EUR-Marke.

Die Aktie konnte in den letzten Handelsmonaten im Dunstkreis der¬†SMA20 (aktuell bei 32,42 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 27,89 EUR) entlanglaufen. Erst im letzten Jahr ist es gelungen √ľber die SMA20 zu laufen und sich im Rahmen der R√ľcksetzer im Bereich dieser Linie zu erholen. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie die SMA200 (aktuell bei 39,89 EUR) im Zuge der letzten Aufw√§rtsbewegung fast erreicht hat.¬†

Das Papier muss unbedingt versuchen, wieder √ľber die SMA50 zu laufen und sich nachfolgend direkt weiter aufw√§rts in Richtung der¬†SMA200 zu schieben. Sollte diese Durchschnittslinie erreicht werden, so bleibt allerdings abzuwarten, ob es die Aktie es auch schafft, nicht nur √ľber diese Linie zu laufen, sondern sich auch dar√ľber zu etablieren.¬†

Sollte diese Bewegung aber nicht gelingen, so k√∂nnte es im Zuge weiterer Abgaben bis an die¬†SMA50 gehen. Diese Linie war beim letzten R√ľcksetzer ein guter Support gewesen. H√§lt der Bereich aber nicht und setzt das Papier wieder unter diese Linie zur√ľck, so w√ľrde sich das Wochenchart wieder eintr√ľben. Weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich, die an das Tief von 2024 gehen k√∂nnten.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat sich im April etwas erholen k√∂nnen, ist dann aber bis September in eine ausgepr√§gte Seitw√§rtsbox gerutscht. Erst im September ist es gelungen aus dieser Box nach Norden auszubrechen. Es ging, und das ist im Chart gut erkennbar, wellenf√∂rmig aufw√§rts. Anfang Januar hat die Aktie noch einmal deutlicher zur√ľckgesetzt, konnte sich dann aber Mitte Januar mit einem GAP √ľber wieder √ľber die 30 EUR-Marke schieben und nachfolgend aufw√§rtslaufen. Es ging bis an die 39,92 EUR, wo das Jahreshoch formatiert wurde. Dieses Hoch wurde in den letzten Handelswochen abverkauft. Das Wertpapier hat deutlich an Substanz verloren.

Sowohl die SMA20 (aktuell bei 35,92 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 34,19 EUR) waren in den letzten Monaten √ľbergeordnet immer ein guter Support gewesen. Ging es unter diese beiden Durchschnittslinien, so konnte sich die Aktie an der SMA200 (aktuell bei 28,19 EUR) stabilisieren und bis September immer nur moderat erholen. Ab September war insbesondere die SMA50 eine gute Unterst√ľtzung gewesen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier im Dunstkreis dieser Linie erholen konnte. Ab Mitte Januar ging es von der¬†SMA50 dynamisch aufw√§rts, im Rahmen des aktuellen R√ľcksetzers wurden beide Linien wieder aufgegeben. Die Aktie notiert aktuell deutlich unter der SMA50. Die letzten vier Handelstage waren von deutlicher Schw√§che gepr√§gt.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 laufen könnten. Im Tageschart lässt sich die Relevanz dieser Durchschnittslinie sehr gut herauslesen. Wird diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens im Dunstkreis der SMA200 einen Richtungswechsel abbilden. 

Sollte die Aktie es vor Erreichen der SMA200 schaffen einen Richtungswechsel abzubilden, so k√∂nnten Entlastungsbewegungen zur√ľck an die¬†SMA50 gehen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so bliebt allerdings abzuwarten, ob das Papier die Kraft hat, auch √ľber diese Linie zu laufen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild erst dann wieder, wenn die Aktie sich verbindlich √ľber der SMA20 festgesetzt hat.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Sartorius Unternehmensprofil:

Zalando, das 2008 in Berlin gegr√ľndet worden ist, hat sich in den letzten Jahren zu der f√ľhrenden Online-Plattform f√ľr Mode in Europa entwickelt. Das Unternehmen deckt mit 40 Tochtergesellschaften die komplette Wertsch√∂pfungskette im Online-Handel ab. Das Sortiment von Zalando umfasst aktuell 2.000 Marken - dies umfasst bekannte Marken genauso wie lokal Brands. Erg√§nzt wird die Produktpalette durch Private-Label-Produkte. In Deutschland betreibt Zalando in einigen St√§dten auch Outlet Stores, die ein zus√§tzlicher Absatzkanal f√ľr Restbest√§nde sind. Der Konzern ist in 15 europ√§ischen M√§rkten aktiv. Das Logistiknetzwerk umfasst f√ľnf zentrale Logistikzentren, sowie drei Logistikzentren in Norditalien, Frankreich und Schweden.¬†

Einen Schwerpunkt und eine Differenzierungsebene sieht der Konzern in seiner Plattformvision. Die soll den Usern und der Kundschaft viele Inspirationsmöglichkeiten und den Zugang zu Marken, aber auch Nischenprodukten geben.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der Streubesitz laut Definition der Deutschen Börse AG beläuft sich auf 88,6 Prozent. Damit ist die Aktionärsstruktur breit gestreut, institutionelle Anleger sind in der Aktionärsstruktur untergewichtet.

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Zalando Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte von 2020 auf 2021 bedingt in der Corona Pandemie deutlich gesteigert werden. Die Nachfragedynamik hat aber in den letzten Jahren nachgelassen. Die Umsatzentwicklung ist als stabil zu definieren. Der Konzern setzt in den letzten vier Jahren zwischen 10,1 Mrd. EUR und 10,6 Mrd. EUR pro Jahr um.

Der Gewinn nach Steuern hat sich nicht kontinuierlich entwickelt. W√§hrend der Corona Pandemie belief sich dieser stabil √ľber 200 Mio. EUR, sackte 2022 dann dramatisch ab. Erst im letzten Jahr konnte wieder ein Gewinn nach Steuern in der Gr√∂√üenordnung von 2021 erwirtschaftet werden.

 

Die Entwicklung des Eigenkapitals kann als stetig angesehen werden. Bis auf das 2022 konnte der Konzern sein Eigenkapital kontinuierlich steigern.

Das Eigenkapitalquote liegt 2024 bei 32,12 Prozent. Obwohl das Eigenkapital in den letzten f√ľnf Jahren erh√∂ht werden konnte, ist die Eigenkapitalquote gesunken. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das Fremdkapital deutlich st√§rker gestiegen ist als das Eigenkapital.

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Die Umsatzentwicklung in den letzten Jahren kann als stabil angesehen werden. Das Ergebnis nach Steuern hat sich gegen√ľber dem Jahr 2020 um gut 10 Prozent verbessert. Das KGV ist mit 33,42 Ende 2025 vergleichsweise hoch. Zalando hat bisher keine Dividende gezahlt.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Auch f√ľr die kommenden Jahre werden Aktion√§re auf eine Dividendenzahlung verzichten m√ľssen. Der Planumsatz soll sich in den kommenden Jahren gegen√ľber 2024 f√ľr gut 4 Mrd. EUR erh√∂hen, der Gewinn vor Steuern bis 2029 mehr als verdoppeln. Das KGV soll sukzessive abschmelzen und 2029 deutlich unter 10 liegen.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Zalando Aktie, auf Basis der Fundamentaldaten, aktuell nur als eine Depotbeimischung zu sehen. Bedingt, dass keine Dividende ausgesch√ľttet wird, ist die Rendite des Engagements nicht gegeben. Die Aktie ist, unserer Meinung nach, ein Wertpapier, das f√ľr Anleger interessant sein k√∂nnte, die einen langfristigen Fokus haben, an das Gesch√§ftsmodell von Zalando glauben, und die damit rechnen, dass sich der Aktienkurs erholen wird.

