Die Aktie von Zalando (Ticker: ZAL) gehört weiter zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt, hat sich ausgehend von seinen 2024er Jahrestiefs nun deutlich mehr als verdoppelt. Zalando Aktie nimmt 40 Euro ins Visier 🔴 Quartalszahlen als nächstes Schlüssel-Event Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Zalando Handelsideen 🔴 Zalando Prognose & Ausblick ► Zalando WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker: ZAL.DE Als wir die Aktie Ende September an dieser Stelle betrachtet haben, thematisierten wir den kurzfristig überdehnten Modus und ich schrieb, dass ein Abtragen eben dieses oberhalb der damals jüngst überschrittenen Jahreshochs um 27.50 Euro, zeitnah weitere Aufschläge in Gefilde um 32, 33 Euro durchaus in den Bereich des Möglichen rückt. Diese Einschätzung war scheinbar zu konservativ, mittlerweile handelt die Aktie in Gefilden um fast 40 Euro und nahe seiner 2023er Jahreshochs. Ein potenzieller Grund für die anhaltenden Kursaufschläge dürfte sich in der Reihe von Upgrades durch Tier1-Investmenthäuser finden, bspw. jüngst durch die Schweizer Großbank UBS, die ihre Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen hat. UBS-Analyst Yashraj Rajani verwies auf ein weiterhin starkes Interesse am Onlinehändler als "strukturellen E-Commerce-Player" und mögliche Alternative zu Inditex, rechnet interessanterweise für die anstehenden Zahlen am 06. März mit einer eher konservativen Guidance. Spannung dürfte hier werden, ob sich bereits erste Auswirkungen des angekündigten, zunehmenden Fokus und die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Auswertung besonders visueller Inhalte abzeichnet. Zalando hatte ja angekündigt die Partnerschaft mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, zu intensivieren und plant, generative KI beim Online-Shopping besser zu nutzen, auf visuelle Inhalte zu setzen, um etwa Produkte auf verschiedenen Hintergründen abzubilden, was die Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöht, dass Kunden ein Produkt kaufen und vor allem: das weniger Kunden Bestellungen zurückgeben, was sich wiederum positiv auf Retouren auswirkt, da kostspielig. Ich bin nun erneut kurzfristig zunächst zurückhaltend, würde gerne einen Rücksetzer in Gefilde um 34/35 Euro zu sehen bekommen wollen, ausgehend wovon ich dann in Verbindung mit einer soliden Guidance in den kommenden Monaten realistisch einen Push über 40 Euro in Gefilde um die 2023er Jahreshochs um rund 45 Euro sehen würde. Zalando Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

