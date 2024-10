Zalando mit neuen Jahreshochs, ist der Turnaround geschafft? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 FedEx Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick â–ş ZLDSF ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 Die Aktie des deutschen Mode-Versandhändlers Zalando hat in den vergangenen anderthalb Wochen fast 30% zugelegt und ist auf neue Jahreshochs gestĂĽrmt – was hat es damit auf sich? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Während die Quartalszahlen Anfang August recht gut ausschauten, blieb eine initial nachhaltige Reaktion aus, erst nun, mit etwas Verzögerung scheint sich die Aktie auf zu neuen Höhen zu machen, hat neue Jahreshochs markieren können und zudem den auf die 2023er Jahreshochs geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis zurĂĽckerobern. Schauen wir noch einmal zurĂĽck auf die Quartalszahlen: fĂĽr das abgelaufene Quartal legte Zalando einen verhältnismäßig hohen Gewinn vor Zinsen und Steuern (genannt Ebit) von 171.6 Millionen Euro vor, auf welches sich besonders das Bestandsmanagement und geringere Logistikkosten positiv auswirkten. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 95.7 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahresvergleichsquartal also 70% höher. Die initial verhaltene Reaktion vor gut einem Monat auf die soliden Zahlen erklärt sich nachträglich eventuell mit den fĂĽr das Ergebnis zuträglichen SportgroĂźereignisse wie der FuĂźball-EM. Mit etwas zeitlicher Verzögerung offenbart sich nun in einem sonst gĂĽnstigen Marktumfeld der gute Ausblick, getragen durch den zunehmenden Fokus und die Nutzung KĂĽnstlicher Intelligenz (KI) bei der Auswertung besonders visueller Inhalte. Konkret: Zalando intensiviert offenbar die Partnerschaft mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT und sucht nach Wegen, generative KI beim Online-Shopping besser zu nutzen, setzt hier verstärkt auf visuelle Inhalte, um etwa Produkte auf verschiedenen HintergrĂĽnden abzubilden. Der Clou: solche Inhalte deuten auf eine höhere Interaktionsrate als herkömmliche Artikelfotos, Videoinhalte resultieren tatsächlich in einer dreimal so hohen Wahrscheinlichkeit, dass Kunden ein Produkt kaufen und vor allem: das weniger Kunden Bestellungen zurĂĽckgeben, was sich wiederum positiv auf Retouren auswirkt, da kostspielig. Rein technisch ist der kurzfristige Modus ein wenig heiĂź gelaufen, die Aktie hat in den vergangenen sieben Handelstagen (13.09. – 23.09.) jeweils mit einem höheren Schlusskurs aufgewartet, rund 7 Euro zugelegt, was bei einer ATR(14) eine fast 10-ATR Aufwärtsbewegung bedeutet und einen kurzfristigen RĂĽcksetzer denkbar werden lässt. Sollte ein Abtragen dieses ĂĽberdehnten Modus ĂĽber die Zeit stattfinden und im Bereich, eventuell sogar oberhalb der jĂĽngst ĂĽberschrittenen Jahreshochs um 27.50 Euro erfolgen, sind zeitnah weitere Aufschläge in Gefilde um 32, 33 Euro durchaus im Bereich des Möglichen. Zalando Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB xStation5 ZAL.DE Daily Chart (13. April 2021 bis 24. September 2024). Screenshot erstellt am 24. September 2024, 11:50 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.