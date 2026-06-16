Zalando Aktie im Fokus: Q1-Zahlen überzeugen trotz Gegenwind am Standort Erfurt

- Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026
- Operatives Geschäft entwickelt sich robust
- Chartbild bleibt konstruktiv
- Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026
- Operatives Geschäft entwickelt sich robust
- Chartbild bleibt konstruktiv
Die Zalando Aktie ist mit einem starken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Online-Modehändler profitiert von der Integration von ABOUT YOU, einer steigenden Kundenzahl und dem zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz. Die Synergien entwickeln sich laut Management besser als geplant und stützen die operative Profitabilität.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
💡 Key Takeaways
- Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026: Zalando steigerte Umsatz (+23,8%), GMV (+21,7%) und bereinigtes EBIT deutlich. Die Integration von ABOUT YOU liefert bereits höhere Synergien als ursprünglich erwartet.
- Operatives Geschäft entwickelt sich robust: Mit 62,3 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden erreichte Zalando einen neuen Rekordwert. Auch das B2B-Geschäft wächst dynamisch und verbessert seine Profitabilität.
- Chartbild bleibt konstruktiv: Die Zalando Aktie notiert weiterhin über der wichtigen SMA200 und hält damit ihren mittelfristigen Aufwärtstrend intakt. Oberhalb von 23,34 EUR bleiben Kursziele im Bereich von 26,83 bis 28,51 EUR erreichbar.
Fundamentaldaten der Zalando Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Kurs
|24,28 EUR
|Marktkapitalisierung
|6,27 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|12,35 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2025
|29,16%
|KGV 2026*
|24,03
|Performance 4 Wochen
|+24,67%
|Bewertung
|Stark unterbewertet
|Dividendenrendite 2026*
|-
|Branche
|Fashion
*Prognose
Zalando Aktie: Standortschließung sorgt für Diskussionen
Neben den operativen Erfolgen bleibt die geplante Schließung des Logistikstandorts Erfurt ein wichtiges Thema. Dort sind rund 2.000 Arbeitsplätze betroffen. Nach wochenlanger Unterbrechung haben Geschäftsführung und Betriebsrat die Gespräche über einen Sozialplan wieder aufgenommen. Ziel ist es, bis zum 20. Juni 2026 eine Einigung zu erzielen.
Zalando begründet die geplante Schließung mit Überkapazitäten am Standort. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen beendet gleichzeitig ein laufendes gerichtliches Verfahren zur Einrichtung einer Einigungsstelle.
Zalando überzeugt mit starkem ersten Quartal 2026
Im ersten Quartal 2026 konnte Zalando die Wachstumsdynamik deutlich beschleunigen:
- GMV steigt um 21,7%
- Umsatz wächst um 23,8%
- Bereinigtes EBIT verbessert sich auf 65 Mio. EUR
- Synergien aus der ABOUT YOU-Integration tragen 10 Mio. EUR zum Ergebnis bei
- Bereinigte EBIT-Marge steigt von 1,9% auf 2,2%
Auch das Kerngeschäft entwickelt sich positiv. Die Zahl der aktiven Kundinnen und Kunden erreichte mit 62,3 Millionen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig erhöhten sich die durchschnittlichen Ausgaben pro Kunde um 2,9% auf 305 EUR.
Im B2B-Segment legte der Umsatz um 23,6% auf 297 Mio. EUR zu. Die bereinigte Marge verbesserte sich auf 8,6%.
Vor diesem Hintergrund bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026.
Aktie im Fokus: Chartanalyse der Zalando Aktie im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus charttechnischer Sicht bleibt die Zalando Aktie im Fokus. Nach dem Jahreshoch bei 26,79 EUR im Januar kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen. Das Jahrestief wurde Mitte Mai markiert, bevor eine kräftige Erholungsbewegung einsetzte.
Besonders positiv ist die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 23,34 EUR verläuft. Die Aktie konnte sich nachhaltig über diesem wichtigen Durchschnitt etablieren.
Bullisches Szenario
Solange die Zalando Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege. Wichtige Zielmarken liegen bei:
- 26,83 EUR
- 28,26 EUR
- 28,51 EUR (offenes Gap)
Bärisches Szenario
Sollten die aktuellen Gewinnmitnahmen anhalten, rückt die SMA200 erneut als zentrale Unterstützung in den Fokus. Darunter könnte die SMA20 bei 23,02 EUR zusätzlichen Halt bieten.
Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter der SMA20 würde das Chartbild deutlich eintrüben und eine Ausweitung der Schwäche in Richtung Jahrestief wahrscheinlicher machen.
Einschätzung Tageschart: Bullisch
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Zalando Aktie im Fokus: Kurzfristige Entwicklung im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild. Nach der dynamischen Erholung konnte sich die Aktie über allen relevanten Durchschnittslinien etablieren.
Aktuell notiert das Papier jedoch leicht unter der SMA20 bei 24,64 EUR. Gelingt die schnelle Rückkehr über diese Marke, könnten die im Tageschart genannten Kursziele erneut angesteuert werden.
Fällt die Aktie dagegen weiter zurück, rückt die SMA50 bei 23,57 EUR als nächster Unterstützungsbereich in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Kurse erneut in Richtung der SMA200 bei 21,93 EUR laufen.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch bis neutral
Prognose für die Zalando Aktie
Die operative Entwicklung spricht weiterhin für die Zalando Aktie. Das Unternehmen wächst in beiden Geschäftsbereichen zweistellig, steigert die Profitabilität und profitiert von Synergien aus der ABOUT YOU-Übernahme.
Charttechnisch bleibt die Lage konstruktiv, solange die Aktie über der SMA200 notiert. Dennoch überwiegen aufgrund der bestehenden Widerstände und der jüngsten Gewinnmitnahmen aktuell leicht die Risiken.
Wahrscheinlichkeiten laut Analyse
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Bullisch
|40%
|Bärisch
|60%
Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Zalando Aktie
Widerstände
24,72 EUR | 24,91 EUR | 25,93 EUR | 26,10 EUR | 26,97 EUR | 28,26 EUR | 28,51 EUR (Gap) | 32,42 EUR | 34,10 EUR
Unterstützungen
23,57 EUR | 23,02 EUR | 22,65 EUR | 22,12 EUR | 21,99 EUR | 21,93 EUR | 21,64 EUR | 20,67 EUR (Gap) | 19,30 EUR
Fazit: Die Zalando Aktie bleibt eine spannende Aktie im Fokus. Die starken Quartalszahlen und die erfolgreichen Synergien aus der ABOUT YOU-Integration liefern positive Impulse. Entscheidend wird sein, ob die Aktie die Unterstützung oberhalb der SMA200 verteidigen und die Widerstandszone um 26 bis 28 EUR überwinden kann.
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FAQ zur Zalando Aktie
Ist die Zalando Aktie aktuell kaufenswert?
Die Zalando Aktie profitiert derzeit von einem starken operativen Wachstum, steigenden Margen und Synergien aus der ABOUT YOU-Übernahme. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Ausgangslage positiv, solange die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie notiert.
Warum steigt die Zalando Aktie?
Zu den wichtigsten Kurstreibern zählen das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Profitabilität, die erfolgreiche Integration von ABOUT YOU sowie die steigende Zahl aktiver Kunden. Zudem bestätigte das Management die Prognose für 2026.
Welche Risiken gibt es bei der Zalando Aktie?
Zu den Risiken gehören ein schwächeres Konsumumfeld, zunehmender Wettbewerb im Online-Handel sowie mögliche Belastungen durch Restrukturierungsmaßnahmen wie die geplante Schließung des Logistikstandorts Erfurt.
Welche Kursziele sind bei der Zalando Aktie relevant?
Charttechnisch liegen wichtige Widerstände bei 26,83 EUR, 28,26 EUR und 28,51 EUR. Auf der Unterseite gelten die SMA200 bei 23,34 EUR sowie die SMA20 bei 23,02 EUR als wichtige Unterstützungen.
Wie entwickelt sich das Geschäft von Zalando?
Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 23,8%, während das bereinigte EBIT auf 65 Mio. EUR zulegte. Gleichzeitig erreichte die Zahl der aktiven Kundinnen und Kunden mit 62,3 Millionen einen neuen Höchststand.
Zahlt Zalando eine Dividende?
Aktuell zahlt Zalando keine Dividende. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Wachstum, Investitionen und die Integration von ABOUT YOU.
Welche Bedeutung hat die ABOUT YOU-Übernahme für Zalando?
Die Übernahme trägt bereits positiv zum Ergebnis bei. Im ersten Quartal 2026 belief sich der Synergieeffekt auf 10 Mio. EUR. Das Management erwartet weitere Effizienzgewinne in den kommenden Quartalen.
Wie lautet die Prognose für die Zalando Aktie?
Die operative Entwicklung bleibt positiv, dennoch sehen wir aufgrund der aktuellen Marktlage und der charttechnischen Widerstände eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung. Das Verhältnis der Szenarien liegt derzeit bei 40% bullisch zu 60% bärisch.
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